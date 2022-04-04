Країни Балтії – за, Німеччина – категорично проти: хто в ЄС відмовиться від нафти і газу РФ

На тлі розкриття чергових військових злочинів РФ на території України Європа готується вводити нові санкції проти держави-агресора.

Однак наразі досі незрозуміло, чи зважиться ЄС на справді вбивчі заходи – ембарго на російські енергоресурси. Передусім їх свідомо гальмує Німеччина, голос якої в ЄС дуже вагомий. Кожен день зволікань політиків – це плюс $1 млрд для Росії, які йдуть на купівлю нових ракет і бомб.

Станом на початок квітня від російського газу офіційно відмовилися Литва, Латвія та Естонія.

Вони першими в Євросоюзі запровадили ембарго на криваве путінське паливо, і закликають партнерів зробити так само, аби країна-бензоколонка не отримувала ні копійки на свої злочини в Україні.

– Відступ російської армії вбивць з Бучі показує весь масштаб звірств. Можна тільки уявити, що відбувається на інших окупованих територіях. Купуючи російську нафту і газ, ми фінансуємо військові злочини. Дорогі друзі з ЄС, висмикніть вилку з розетки. Не будьте співучасниками, – заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Росія – найбільший у світі експортер газу. За експортом нафти вона друга після Саудівської Аравії. У 2021 році вона вторгувала на енергоресурсах $240 млрд. Цього року буде понад $300 млрд. Щодня Кремль заробляє близько $1 млрд на свою військову машину.

Експерти зазначають: якщо негайно відмовитись від російського газу Євросоюзу складно, то втопити агресорів у їхній нафті можна уже.

Америка уже готова торгувати своїми резервними запасами, ще 30 країн світу підтвердили аналогічні наміри. Про збільшення видобутку нафти заявила Канада.

– Це все допоможе стримувати ціни на нафту на той період, поки видобувні країни зможуть наростити виробництво нафти, – підкреслив директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн.

Ембарго на російські газ та нафту відверто засуджують у Німеччині. Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив журналістам, що країна не запроваджуватиме ембарго, бо це погіршить добробут німців.

– У них досі виникають уявлення, що ця війна скоро завершиться і що вони у ній можуть не постраждати і вони досі продовжують говорити про інфляцію, тоді, як люди просто гинуть, – вважає радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль.

Та є і компромісний варіант: імпортувати російські енергоресурси, але гроші за них заморожувати на спеціальному рахунку. Рашисти не зможуть купувати бомби та ракети, а їхня економіка буде повністю знекровлена.

Зрозуміло одне: удар по енергетиці – єдина економічна зброя, яка залишилась в кишені Заходу і яка реально може зупинити військову машину. Питання тільки в тому, чи є на це політична воля. І скільки ще українців має загинути, щоб вона з’явилась.