Нафта перетворюється в Україні на кров – міністр Фінляндії про імпорт ресурсів з РФ

Міністр економічного розвитку Фінляндії Міка Лінтіля розраховує, що вже 6 квітня Європейський Союз запровадить перші енергетичні санкції проти Росії.

На його переконання, мінімальною вимогою буде заборона на імпорт нафти.

– Зараз чорна нафта перетворюється в Україні на червону кров. Росію необхідно енергетично ізолювати. Це єдиний спосіб вплинути на економіку РФ настільки сильно, щоб змусити її змінити подальші дії, – говорить міністр економічного розвитку.

Міка Лінтіля вважає, що енергетичні потоки до Росії необхідно обов’язково припинити, принаймні тимчасово.

Заміна російських енергоресурсів, каже він, не становить проблеми, оскільки їх можна імпортувати з інших країн.

Водночас міністр економічного розвитку Фінляндії розуміє, що припинення імпорту з РФ зумовить зростання витрат та зниження рівня життя в найближчі роки.

– Цілком зрозуміло, що витрати на транспорт та житло суттєво зростуть. Рівень життя, на жаль, впаде, – каже він.

Однак додає, що уряд до такого кроку підготувався.

3 квітня після того, як світ довідався про звірства росіян у звільненій Бучі та інших містах України міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав країни G7 негайно запровадити ембарго на купівлю російських енергоресурсів.

Наступного дня стало відомо, що офіційний Берлін не запроваджуватиме негайне ембарго, однак працює на тим, щоб відрізати російські енергоресурси.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 41-шу добу.

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Джерело: Yle