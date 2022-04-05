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Путін повинен постати перед Міжнародним трибуналом – прем’єр-міністр Косово

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Путін повинен постати перед Міжнародним трибуналом – прем’єр-міністр Косово

Прем’єр-міністр Косово Альбін Курті заявив, що Росія безумовно скоює військові злочини в Україні.

За словами Курті, Кремль наказав своїй військові машині вчиняти ці злочини проти беззбройних цивільних українців.

– Ці жахливі злочини, які відбуваються на Сході України, безумовно є військовими злочинами. Слідчі повинні також довести злочини проти людяності і геноцид, – сказав Курті.

Прем’єр-міністр додав, що Володимир Путін повинен постати перед Міжнародним трибуналом.

Курті також заявив, що Косово нарощує свій оборонний бюджет і можливості на випадок російського вторгнення або вторинного конфлікту на Західних Балканах.

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Джерело: CNN

Фото: Getty Images

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