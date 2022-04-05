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Росія найближчими тижнями спробує захопити весь Донбас – Столтенберг

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції у Брюсселі заявив, що Росія не відмовляється від подальшого наступу на Україну та спроби захопити Донбас.

— Те, що ми зараз бачимо, — це жорстокість такого масштабу та розмаху війни, яких ми не бачили у Європі з часів Другої світової. Це надзвичайно серйозно. Це жахливо і, звичайно, це завдає страждань українському народу, – сказав він.

Столтенберг зазначив, що “це небезпечно для усіх”, адже “природа війни Путіна – відсутність поваги до верховенства права, міжнародних правил, а також поваги до основних прав людини”.

Він додав, що Москва не відмовляється від наступу на Україну, але спробує переорієнтуватися на повне захоплення Донбасу в найближчі тижні.

— Зараз ми бачимо значне переміщення (російських, – Ред.) військ від Києва для перегрупування, переозброєння та постачання, а також перенесення їхнього фокусу на Схід.

Найближчими тижнями ми очікуємо подальшого наступу Росії на Сході та Півдні України, щоб спробувати захопити весь Донбас і створити сухопутний міст в окупований Крим, – додав Столтенберг.

29 березня в Стамбулі відбувся черговий раунд переговорів між делегаціями України та РФ. За їх підсумками глава російської делегації Володимир Мединський стверджував, що загарбники вирішили “кардинально” скоротити бойові дії у напрямку Чернігівщини та Київщини.

Згодом у Генштабі ЗСУ поінформували, що ворог здійснює частковий відвід підрозділів з цих територій. Там наголосили, що РФ зараз перегруповує свої війська та готується до наступу на Схід України.

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Джерело: Sky News

Фото: Depositphotos

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