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Росію хочуть виключити з Ради ООН з прав людини

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Росію хочуть виключити з Ради ООН з прав людини

Через війну, яку Росія розв’язала на території України, Росію хочуть виключити з Ради ООН з прав людини.

Про це у Twitter повідомила американська дипломатка, представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд.

Томас-Грінфілд повідомила, що участь Росії у Раді ООН з прав людини є фарсом та це завдає серйозної шкоди довірі до Ради та ООН.

– У тісній координації з Україною та іншими державами-членами та партнерами ООН, США збираються домагатися відсторонення Росії від Ради ООН з прав людини, – написала дипломатка.

Томас-Грінфілд оголосила, що винесе це питання на розгляд Ради Безпеки 6 квітня. Очікується, що це питання розгляне Генеральна Асамблея вже 7 квітня.

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Фото: Getty Images

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