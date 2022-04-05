Ще шість країн Європи оголосили, що висилають російських дипломатів через повномасштабну війну в Україні та шпигунство співробітників посольств РФ.

Так, уряд Данії ухвалив рішення про вислання 15 дипломатів. Як зазначили в Міністерстві закордонних справ Данії, ці особи займалися розвідувальною діяльністю під дипломатичним прикриттям у посольстві РФ у Копенгагені.

– Чинному послу РФ сьогодні вранці на нараді в Міністерстві закордонних справ повідомили, що уряд Данії ухвалив рішення про вислання 15 співробітників російської розвідки, які працюють у посольстві Росії в Копенгагені. У них буде 14 днів, щоб залишити Данію, – зазначається в повідомленні.

Тим самим Данія надсилає Москві чіткий сигнал, що не допустить шпигунства офіцерів російської розвідки на своїй землі та що вони становлять загрозу для національної безпеки країни.

У МЗС Данії також повідомили російському послу про засудження звірств військових РФ щодо мирних жителів українського міста Буча (Київської області). Послу нагадали, що такі дії є воєнним злочином.

У МЗС Італії оголосили, що з країни висилають 30 російських дипломатів. Як зазначив міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо, таке рішення ухвалено з міркувань національної безпеки.

– На моє доручення генеральний секретар МЗС посол Етторе Секі сьогодні вранці викликав посла РФ в Італії Сергія Разова, щоб повідомити йому про рішення уряду Італії вислати 30 російських дипломатів… Це рішення, ухвалене за погодженням з іншими європейськими та євроатлантичними партнерами, зумовлене причинами, пов’язаними з нашою національною безпекою, в контексті нинішньої кризової ситуації, що виникла внаслідок невиправданої агресії проти України з боку РФ, – наголосив Ді Майо.

Очільниця МЗС Швеції Анн Лінде оголосила сьогодні про рішення видворити трьох російських дипломатів з країни. За її словами, поліція безпеки разом із іншими органами оборони Швеції помітили підвищену загрозу з боку РФ, як у військовій, так і в цивільній сфері.

За даними МЗС, всього в Швеції перебуває 35 російських дипломатів, і, за оцінкою поліції безпеки, кожен третій із них здійснює розвідувальну діяльність. За словами Лінде, троє дипломатів, яких вирішено видворити, “цілком очевидно ведуть незаконну розвідувальну діяльність у Швеції”.

Коментуючи війну в Україні, Лінде наголосила, що РФ вчинила воєнні злочини. У зв’язку з цим до шведського МЗС викликали російського посла для висловлення “рішучого засудження”.

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес оголосив, що з країни видворять щонайменше 25 російських дипломатів і співробітників посольства РФ в Мадриді у відповідь на воєнні злочини, вчинені військами РФ в Україні. Іспанські ЗМІ пишуть, що загалом будуть вислані 27 дипломатів.

Альбарес натякнув, що дехто з російських дипломатів є шпигунами, а тому вони становлять загрозу інтересам безпеки Іспанії. Крім того, вислання дипломатів є реакцією на звірства військ РФ в українських містах Буча та Маріуполь.

Естонія ухвалила рішення закрити генеральне консульство РФ у Нарві та консульський відділ посольства РФ у Тарту. З країни будуть вислані 14 співробітників цих дипломатичних установ, 7 з яких мають дипломатичний статус.

Зазначені особи мають залишити Естонію до 30 квітня.

– У ситуації, коли постійно надходять повідомлення про жахливу діяльність російських збройних сил, зокрема у Бучі та інших місцях, не можна говорити про продовження звичайних відносин, особливо якщо РФ серйозно порушує міжнародне право, зокрема взяті на себе міжнародні зобов’язання, – наголосили в МЗС Естонії.

У відомстві зазначили, що дії РФ в Україні неприйнятні, й Москва повинна вивести свої війська та понести відповідальність за збитки, які завдала війною.

А МЗС Латвії ухвалило рішення закрити генеральні консульства РФ в Даугавпілсі та Лієпаї. Дипломатичний персонал цих дипломатичних установ оголошено персонами нон грата.

– Рішення ухвалено на знак солідарності з Україною в її боротьбі проти неспровокованої та невиправданої військової агресії та війни, розпочатої РФ. Латвія неодноразово та найрішучіше засуджувала агресію РФ та її повномасштабне вторгнення в Україну, – йдеться в заяві латвійського МЗС.

У МЗС додали, що міжнародне співтовариство отримало численні повідомлення про вбивства, звірства та воєнні злочини, які чинять російські загарбники в Україні.

Консульства РФ працюватимуть у Латвії до 30 квітня. До цієї дати російські дипломати, яких висилають, мають залишити Латвію.

Варто зазначити, що на тлі масових убивств російськими загарбниками мирних українців низка країн ще раніше оголосила про видворення дипломатів РФ. Так, Німеччина висилає 40 дипломатів, Франція – 35.

А Литва оголосила про вислання посла РФ та закриття консульства у Клайпеді.

Джерело: МЗС Данії, ANSA, SVT, El País, El Español, МЗС Естонії, МЗС Латвії