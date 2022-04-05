США планують оголосити про нові санкції проти Росії цього тижня

Влада Сполучених Штатів Америки планує оголосити про нові економічні обмежувальні санкції проти Російської Федерації цього тижня.

Про це заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван. За його словами, Америка має намір розповісти про посилений економічний тиск на Росію за розпочату війну в Україні.

– Оголошення нових санкцій можна очікувати цього тижня. Ми оголосимо про додатковий економічний тиск на Росію, – наголосив радник президента США з нацбезпеки.

Джейк Салліван зазначив, що Сполучені Штати Америки координуються щодо питання санкцій проти Росії з союзниками та партнерами.

Підтримка США

Президент Америки Джо Байден назвав звірства під Києвом, зокрема, у Бучі, які вчинила російська армія – воєнним злочином. Він закликав до суду над президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, який розпочав повномасштабну війну в Україні.

Байден вважає, що різанина у Бучі – це обурливо. А зображення тіл закатованих і загиблих мирних жителів дають підстави називати Путіна воєнним злочинцем, переконаний президент США.