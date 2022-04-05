США можуть розглянути можливість втручання у війну між Росією та Україною, якщо Кремль застосує ядерну зброю. Про це заявив член Сенату США від Демократичної партії Кріс Мерфі в ексклюзивному інтерв’ю телеканалу ICTV.

Політик також розповів, як у Вашингтоні збираються допомогти Україні контролювати власний повітряний простір та чим можуть закінчитися мирні переговори між Києвом та Москвою.

Дякую, що приділили час. Перше запитання – яке сприйняття в американському Сенаті того, що зараз відбувається в Україні?

– Мені здається, ми всі в Сенаті абсолютно шоковані тими воєнними злочинами, які кояться. Володимир Путін навмисне б’є по цивільних. Серце щемить від цього жаху. Багато хто з нас були в Україні стільки разів, у нас там друзі. Ми зобов’язані робити все можливе, щоб допомогти Україні захищатися.

Два тижні тому ми проголосували за ініціативу передати Україні допомогу на понад $14 млрд, що включало зброю та гуманітарну допомогу, і зробимо ще більше. Якщо президент США звернеться до Конгресу з проханням надати більше, ми це зробимо. Адже ми хочемо, щоб у цій війні перемогла Україна. Ми в захваті від хоробрості та боєздатності української армії, українського народу. Я хочу, щоб український народ це знав.

Хоч американських військових не буде в Україні, ми і надалі будемо надавати економічну та гуманітарну допомогу, а також зброю. Тому ми всі разом, колективно завдамо руйнівного удару по Володимиру Путіну.

Сенатор США Кріс Мерфі. Фото: Getty Images

В останні дні ми чуємо від Офісу президента Зеленського, що мирні переговори з Росією добігають завершення. Як би ви оцінили те, що відомо на сьогодні?

– Я особисто налаштований дуже скептично до того, що Путін хоче зараз завершити ці переговори. Більш реалістичним здається, що він хоче створити візуальний образ у формуванні громадської думки щодо цих переговорів у той час, як він вбиває мирне населення. Нам не можна дозволити йому зіскочити з гачка за те, що він робить в Україні. Нам слід підтримувати президента Зеленського будь-яким необхідним йому способом.

У якийсь момент ці переговори набудуть серйозного характеру, бо Путін не може собі дозволити цю війну. Ми дамо Україні все, що їй потрібно, аби вона могла протистояти у цій війні стільки, скільки Україна може. У Росії такого привілею нема. Вони благають такі країни, як Китай, втрутитися та допомогти їм, але ресурси в Росії закінчяться.

Отже, коли час дійде до переговорів, ми будемо поруч з Україною. Тож, якщо президент Зеленський вважатиме, що пропозиція Росії не на користь Україні та українцям, Сполучені Штати не залишатимуться осторонь. Ми будемо прикривати спину Україні в цій війні стільки часу, скільки знадобиться.

Експерти кажуть, що зазвичай Росія виходить з переговорів з тими ж вимогами, з якими вона в них заходила. Зараз ми чуємо, що вони відмовляються від так званої денацифікації, але вони, схоже, все ще хочуть забрати собі частину українських земель – Донецьку та Луганську області а також Крим, який увесь світ вважає незаконно анексованим. Якщо президент Зеленський буде змушений підписати угоду на російських умовах, якою буде реакція Заходу? Вони визнають приналежність Криму та двох регіонів Донбасу Росії?

– Мені здається неправильним, якщо Сполучені Штати диктуватимуть умови, на яких президент Зеленський або його уряд мають погоджуватися на угоду. На цій війні зараз б’ються та помирають українці. Наша роль у тому, щоб підтримати президента Зеленського у будь-якому рішенні, яке він ухвалить щодо умов угоди. Звісно, важко буде проковтнути, якщо умови будь-яких домовленостей вимагатимуть відмову від суверенітету України на користь Росії.

Якщо президент Зеленський не хоче погоджуватися на угоду, яка передбачає відмову від територій на користь РФ, Сполучені Штати підтримають таке рішення. Але оскільки це не американські громадяни зараз помирають у боях на території України, а саме українці, ми маємо віддати це на розсуд України – як повинні виглядати умови цієї угоди.

Зараз президент Зеленський змушений брати участь у цих переговорах зі зброєю біля скроні. Наскільки легітимним буде результат таких перемовин?

– Тут ще потрібно себе запитати, чи означатиме це кінець війни. Якщо Росія вимагатиме території на сході України, як ми можемо знати, що це не початок? Я впевнений, президент Зеленський розуміє, які наміри у Володимира Путіна, – в підсумку отримати всю Україну, повернути її назад до своєї орбіти. Але знову ж таки, мені здається, позиція Путіна стає слабшою щохвилини.

Його економіка переживає кризу, в кризі вона буде і надалі. Зрештою в нього закінчяться засоби війни, бо інші країни не будуть вільно посилати йому зброю. А завдяки обмеженню імпорту, яке ми застосовували, вони більше не зможуть виготовляти певну зброю. Я не знаю, скільки Україна протримається, але з плином часу Росія сильнішою не стає.

Але зрештою якась мирова угода має з’явитися на столі. Має бути підписана. Очевидно, що жодна зі сторін не буде задоволеною результатом. Чи означатиме це, що західні країни, включно зі Сполученими Штатами, знімуть санкції з Росії?

– Звісно, санкції застосували на час, поки триває російське вторгнення. Якщо умови угоди про мир влаштовуватимуть Україну, звісно, США будуть відкриті до зняття санкцій. Але диявол ховається в деталях. Звісно, ми подивимося на угоду та визначимо, чи доречно знімати санкції. І робити це будемо виключно проводячи консультації з українською владою та нашими європейськими союзниками. Як ви знаєте, президент Байден запевнив президента Зеленського та європейські країни, що не ухвалюватиме рішень самостійно. Це вже не адміністрація Трампа. Ми все робимо разом із Україною та Європою, і це включає питання зняття санкцій.

Коли мир буде підписаний, очевидно, що хтось має заплатити за всі руйнування, за відновлення всього знищеного в Україні. А також винні у воєнних злочинах мають понести відповідальність. Чи будуть Сполучені Штати допомагати у судовому процесі, сприяти покаранню винних, або, можливо, санкції сприятимуть цьому?

– Є відповідальність, передбачена законами США, а є передбачена міжнародними нормами. Наша адміністрація впевнена, що Володимир Путін та вище військове керівництво Росії понесуть міжнародне покарання і, швидше за все, залишаться під постійними санкціями згідно з американськими законами. Ви побачите, що США матимуть провідну роль у покаранні Володимира Путіна за все, що він зробив під час та після завершення цього конфлікту.

Щодо реконструкції, тут мова йде про багато мільярдів доларів допомоги. Повірте, США не залишаться осторонь у цьому питанні. Ми також сподіваємося, осторонь не залишаться і наші європейські союзники, я особисто просуватиму ці ідеї в Сенаті. Навіть коли телекамери не показуватимуть війну щодня, як зараз, ми не забудемо про неї, ми точно допоможемо з реконструкцією.

Розгромлена техніка РФ у місті Буча Київської області. Фото: Getty Images

Поки ми з вами розмовляємо, чуємо сирени повітряної небезпеки. Хоча Росія заявила, що відтягує сили від Києва та Чернігова, що на самому кордоні з нею. Наскільки можна довіряти Росії?

– Стратегія Володимира Путіна змінилася. Він точно знає, що Київ не візьме, тож вони переорієнтовують сили на Схід. Ще кілька тижнів тому він зрозумів, що стратегію потрібно замінити тероризмом. Я впевнений, що Путін продовжить авіаудари по Києву та західних регіонах країни, які в нього немає жодного шансу захопити та контролювати.

Авіа та ракетні удари – це його спосіб тероризувати українське населення. І змусити Володимира Зеленського сісти за стіл переговорів та підписати документ, який в інших умовах був би відхилений. Моє серце розривається тут, у США, бо навіть звідси я розумію, навіть попри те, що наземні сили відступають, сирени лунатимуть і надалі. Я тільки уявляю наскільки це страшно.

Ми й надалі будемо підтримувати людей, які тікають від війни та намагаються знайти притулок десь у Європі. Ми також відчинимо двері до своєї країни для тих, хто хоче перечекати, поки закінчиться війна.

Лунають натяки від української влади, що Україна готова відмовитися від євроатлантичних амбіцій. Натомість буде представлений новий безпековий формат. Але вже був Будапештський меморандум, який мав гарантувати безпеку України в обмін на відмову від ядерної зброї. Чи готові Сполучені Штати брати участь у такому форматі? В якій формі?

– Зарано судити. Поки незрозуміло, який формат матиме ця нова безпекова архітектура. Очевидно, що Будапештський меморандум не вартий паперу, на якому був написаний. Росія в тому документі взяла на себе зобов’язання гарантувати безпеку України, які зневажила. США виконали свої обіцянки, Росія – ні.

Звісно, ми ретельно дослухатимемося до того, з чим звернеться до нас президент Зеленський. Ми в Сполучених Штатах із задоволенням долучимося до вивчення креативного способу забезпечення підвищеної безпеки України після закінчення цього конфлікту.

Надто рано говорити, яка готовність США брати участь ц безпековому форматі, який є частиною цих переговорів.

Зустріч Володимира Зеленського та Джо Байдена в Білому домі, 1 вересня 2021 року. Фото: Офіс президента України

Зараз опублікований факт, що на початку березня російські літаки порушили повітряний простір Швеції і мали на борту ядерну зброю. В Україні обговорюється можливість того, що Росія може нанести ядерний удар по Україні. Як у Сполучених Штатах це сприймуть, якщо вони до цього вдадуться?

– Давайте сподіватися, що це лише плітки. Я знаю, що Путін зараз зайшов у небезпечний кут. Ми дуже ретельно спостерігаємо за пересуванням російської ядерної зброї. Я ще не бачив цього повідомлення, що їхні літаки літали в скандинавському повітряному просторі.

Якщо Путін використає тактичну ядерну зброю, це фундаментально змінить суть цієї війни, відповідно фундаментально змінить позицію Сполучених Штатів. Мені, члену Сенату, не потрібно йти стежкою припущень. Достатньо буде сказати, що США задумаються дуже серйозно щодо втручання у цей конфлікт, якщо так трапиться.

Очевидно, що готовність українців протидіяти агресору та безпрецедентні санкції Заходу допомагають Україні не припинити існування. Чи не думаєте ви, що ці санкції, якщо б їх запровадили у 2014 році, могли б зупинити все, що відбувається зараз?

– Думаю, це малоймовірно. Мені здається, це все було на думці в Путіна тривалий час – відновити неіснуючий Радянський Союз. Думаю, жодні санкції не могли його стримати від цього. Звісно, можна до цього повертатися, робити припущення, але Путін чітко висловився щодо своїх цілей.

Що б там не було, застосували б ми санкції більш високого рівня, але згадайте, ми застосували потужні санкції після вторгнення до Криму та на Схід України, а після його втручання у вибори в 2016 році ми пішли навіть далі. Але я не думаю, що санкції могли вплинути на його розрахунки.

Але хоч щось могло допомогти запобігти цій війні? Все було зроблено правильно?

– Це дуже важке запитання. Ви намагаєтеся залізти в голову божевільного. Я просто не можу вам сказати, чи існує низка подій у минулому, яка б могла змінити низку реалій у теперішньому.

Чи є щось, що можна зробити сьогодні, щоб принаймні полегшити наслідки цієї війни, або ж наблизити її завершення на користь українського народу?

– Так. Я вірю, що принаймні одну річ можна зробити. Можна допомогти Україні контролювати свій повітряний простір. Постачання протиповітряних ракетних комплексів.

Поки ми з вами говоримо, йде робота з передачі Україні комплексів С-300 із інших європейських країн. Це нелегкий проєкт. Але дуже потрібний.

Ми малу довгу секретну зустріч в адміністрації президента. Суть цієї зустрічі полягала в тому, щоб якомога швидше доставити в Україну протиракетні комплекси. Впевнений, ми їх скоро там побачимо.