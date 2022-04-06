Дипломати ЄС не схвалили санкції із забороною вугілля із РФ – ЗМІ

Дипломати Європейського Союзу не схвалили в середу, 6 квітня, нові санкції проти Росії, запропоновані Європейською комісією.

Як пише Financial Post, цього не сталося, адже спершу необхідно було вирішити технічні питання, зокрема щодо того, чи вплине заборона на вугілля на чинні контракти.

Напередодні, 5 квітня, виконавчий орган ЄС запропонував заборонити імпорт усіх видів вугілля з Росії в межах ширшого пакету заходів, які ще більше обмежують торгівлю з Москвою.

Санкції мають схвалити уряди ЄС, але у середу представники ЄС висловили занепокоєння. Однією з країн, яка підняла питання, була Німеччина, яка є найбільшим імпортером російського вугілля в ЄС. За словами джерел, Берлін хотів роз’яснити, чи вплине заборона на вугілля на чинні контракти чи лише на майбутні контракти.

Якби заборона застосовувалася лише до нових контрактів, Росія все одно могла б експортувати вугілля до ЄС протягом тривалого періоду.

Хоча дипломати з оптимізмом дивилися на можливість досягнення компромісу на новій зустрічі представників ЄС у четвер, незрозуміло, як буде вирішено це питання.

6 квітня глава ЄК Урсула фон дер Ляєн анонсувала нові санкції, які мають на меті позбутися залежності від російських енергоносіїв. Для цього Європа має налагодити постачання скрапленого природного газу зі США, а також перейти на зелену енергетику.

Джерело: Financial Post