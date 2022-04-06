Прем’єр-міністр Ірландії Міхол Мартін заявив, що його країна підтримала заявку України на членство у ЄС та продовжуватиме це робити.

Про це очільник ірландського уряду сказав у середу, 6 квітня, в ірландському парламенті Ерахтасі, де виступав з промовою президент України Володимир Зеленський.

— Я привітав і підтримую заявку України на членство в ЄС. Я вітаю це знову і я підтверджую цю підтримку сьогодні у цьому залі, – йдеться у заяві.

Мартін наголосив, що вирішувати свою політичну орієнтацію – це демократичне право України та українського народу.

— Ви обрали подання заявки на членство у ЄС. Ми знаємо, що розширення ЄС було силою стабілізації та демократизації в сусідніх державах ЄС. Це відповідає стратегічним інтересам ЄС, це в інтересах України. Як я сказав вам, президенте Зеленський, коли ми розмовляли 16 квітня, я продовжу підтримувати справу України, – запевнив глава ірландського уряду.

Міхол Мартін зазначив, що уряд Ірландії виділив €20 млн фінансової допомоги гуманітарного напрямку. Окрім цього, Ірландія спільними зусиллями займається доставкою медичного обладнання, а також додав, що його країна внесла певну частку в пакет військової допомоги Україні у розмірі €1 млрд Європейського фонду миру.

— Звертаючись до Європейського парламенту, ви сказали: “життя переможе смерть, світло переможе темряву”. Навіть перед обличчям похмурих жахів цього тижня я згадую ваші слова і надію та рішучість, які вони несуть, – додав Мартін.

Він також зауважив, що до Ірландії прибуло понад 18 тис. українців з часу повномасштабного вторгнення РФ.

6 квітня президент України Володимир Зеленський звернувся до парламенту Ірландії. Він наголосив, що Росія продовжує обстрілювати різні об’єкти інфраструктури в Україні.

Джерело: Уряд Ірландії