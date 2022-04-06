Португалія оголосила персонами нон грата 10 співробітників посольства Росії. Їм надали два тижні, щоб залишити територію країни.

Про це повідомляє пресслужба МЗС Португалії. За їхніми словами, їхня діяльність суперечить національній безпеці країни.

– Сьогодні вдень уряд Португалії повідомив посла Російської Федерації про своє рішення оголосити персонами нон грата десять співробітників цієї дипломатичної місії, діяльність яких суперечить національній безпеці, – зазначили у МЗС.

У міністерстві також пояснили, що жоден зі співробітників посольства, що висилається, не є дипломатом. Вони мають два тижні на те, щоб залишити територію Португалії.

Цього тижня деякі європейські країни, а також Євросоюз оголосили про висилку дипломатів РФ. Серед них Румунія, Словенія, Латвія (там також закривають два російські консульства – у Даугавпілсі та Лієпаї), Іспанія, Швеція та Естонія, яка також закриє російське генконсульство у Нарві.

Джерело: МЗС Португалії