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Привезений із міста мучеників: Папа Римський у Ватикані розгорнув український прапор з Бучі

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Привезений із міста мучеників: Папа Римський у Ватикані розгорнув український прапор з Бучі

На традиційній загальній аудієнції у Ватикані Папа Римський Франциск підняв український прапор, який він отримав з Бучі.

Понтифік розгорнув прапор, сказавши, що він прибув з війни, із закатованого міста Бучі. Папа закликав молитися за невинно вбитих українців і за припинення війни в Україні.

– Новини про війну в Україні, замість того, щоби приносити полегшення та надію, засвідчують, натомість, нові звірства, як от різанина в Бучі. Дедалі жахливіші акти жорстокості, скоєні також і проти цивільного населення, жінок і дітей. Це жертви, невинна кров яких взиває до неба та благає: Нехай буде покладено край цій війні! Змусьте зброю замовкнути! Нехай більше не сіється смерть і руйнування! Помолімося разом за це, – сказав Папа наприкінці загальної аудієнції.

Днями стало відомо, що Папа Римський Франциск розглядає пропозицію щодо візиту до Києва. Наразі воно у нього на столі.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Україна чекає на рішення понтифіка щодо візиту в Київ. На його думку, сьогодні це може вплинути на хід війни.

Джерело: Vatican News

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Фото: Getty Images

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