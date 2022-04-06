США відмовляються від участі у зустрічах G20, якщо там буде РФ

США не братимуть участь у зустрічах G20, у яких бере участь Росія.

Про це заявила міністр фінансів США Джанет Єллен, виступаючи в Комітеті з фінансових послуг Палати представників.

– Президент Байден ясно дав зрозуміти, і я, безумовно, з ним погоджуюся, що в жодному з фінансових інститутів Росії не може бути звичайного бізнесу. Він попросив виключити Росію з G20, і я ясно дала зрозуміти своїм колегам в Індонезії, що ми не братимемо участі у низці зустрічей, якщо там будуть росіяни, – зазначила Єллен.

Вона говорила про низку зустрічей на рівні міністрів фінансів G20, які заплановані на кінець квітня.

У березні Джо Байден під час пресконференції в Брюсселі сказав, що Росію варто виключити з G20, але для офіційного оформлення цього кроку потрібна згода інших членів.

Наступний саміт лідерів G20 запланований на листопад в Індонезії. Перед цією зустріччю відбудуться міністерські переговори.