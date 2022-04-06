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Велика Британія запровадила санкції проти групи бізнесменів та банків із Росії

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Велика Британія запровадила санкції проти групи бізнесменів та банків із Росії

Велика Британія запровадила санкції проти групи бізнесменів та банків із Росії.

Зокрема, під санкціями опинилися співвласник НОВАТЕК і СІБУР Леонід Міхельсон, голова АК АЛРОСА Сергій Іванов, голова Газпромбанку Андрій Акімов, керівник Газпром нафти Олександр Дюков, засновник ФосАгро Андрій Гур’єв-старший, основний бенефіціар Акрону В’ячеслав Кантор, гендиректор КАМАЗ Сергій Когогін.

Ба більше, тепер під санкціями Британії перебувають Сбербанк та Московський кредитний банк.

Також сьогодні на тлі жорстоких вбивств цивільного населення в Україні Сполучені Штати оголосили новий пакет антиросійських санкцій.

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