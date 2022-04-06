Велика Британія запровадила санкції проти групи бізнесменів та банків із Росії.

Зокрема, під санкціями опинилися співвласник НОВАТЕК і СІБУР Леонід Міхельсон, голова АК АЛРОСА Сергій Іванов, голова Газпромбанку Андрій Акімов, керівник Газпром нафти Олександр Дюков, засновник ФосАгро Андрій Гур’єв-старший, основний бенефіціар Акрону В’ячеслав Кантор, гендиректор КАМАЗ Сергій Когогін.

Ба більше, тепер під санкціями Британії перебувають Сбербанк та Московський кредитний банк.

Також сьогодні на тлі жорстоких вбивств цивільного населення в Україні Сполучені Штати оголосили новий пакет антиросійських санкцій.