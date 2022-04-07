Вони не зможуть торкатися своїх грошей: Джо Байден про санкції проти РФ

Президент США Джо Байден докладніше розповів про нові санкції проти РФ, націлені на найбільшу фінансову установу та її найбільшого приватного кредитора.

Байден заявив, що ці заходи збільшать економічний тиск на Путіна.

– Спочатку Сполучені Штати введуть повні блокуючі санкції щодо Сбербанку, безумовно, найбільшої фінансової установи в Росії, та Альфа-банку, її найбільшого приватного банку. Ми блокуємо будь-які рахунки, будь-які кошти, які ці банки зберігають у Сполучених Штатах. Вони не зможуть торкатися своїх грошей, вони не зможуть вести тут будь-які справи, – зазначив Джо Байден.

Також він поділився, що має намір підписати указ, який забороняє будь-які нові інвестиції США в Росію.

Міністр фінансів США Джанет Єллен попередила, що повна заборона експорту російської нафти призведе до стрибка цін на енергоносії в Європі.

– Проблема із блокуванням експорту нафти з Росії полягає в тому, що багато країн, особливо в Європі, дуже залежать від цієї нафти. І ми, ймовірно, побачимо стрімке зростання цін, якщо запровадимо повну заборону нафти, – зазначила міністр фінансів.

Вона сподівається, що нафтові компанії у всьому світі наростять видобуток, щоб забезпечити подальші санкції проти Росії.