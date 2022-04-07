Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 42 день війни
Вбили Вбили
167 дітей
Поранили Поранили
>279 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 480 дорослих
Факти / Світ / Світові новини

Вони не зможуть торкатися своїх грошей: Джо Байден про санкції проти РФ

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Вони не зможуть торкатися своїх грошей: Джо Байден про санкції проти РФ

Президент США Джо Байден докладніше розповів про нові санкції проти РФ, націлені на найбільшу фінансову установу та її найбільшого приватного кредитора.

Байден заявив, що ці заходи збільшать економічний тиск на Путіна.

– Спочатку Сполучені Штати введуть повні блокуючі санкції щодо Сбербанку, безумовно, найбільшої фінансової установи в Росії, та Альфа-банку, її найбільшого приватного банку. Ми блокуємо будь-які рахунки, будь-які кошти, які ці банки зберігають у Сполучених Штатах. Вони не зможуть торкатися своїх грошей, вони не зможуть вести тут будь-які справи, – зазначив Джо Байден.

Також він поділився, що має намір підписати указ, який забороняє будь-які нові інвестиції США в Росію.

Міністр фінансів США Джанет Єллен попередила, що повна заборона експорту російської нафти призведе до стрибка цін на енергоносії в Європі.

Джанет Йеллен

– Проблема із блокуванням експорту нафти з Росії полягає в тому, що багато країн, особливо в Європі, дуже залежать від цієї нафти. І ми, ймовірно, побачимо стрімке зростання цін, якщо запровадимо повну заборону нафти, – зазначила міністр фінансів.

Вона сподівається, що нафтові компанії у всьому світі наростять видобуток, щоб забезпечити подальші санкції проти Росії.

Читайте
За Бучу. США запровадили санкції проти Сбербанку РФ, доньок Путіна та Лаврова

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Джерело: BBC

Фото: Depositphotos, Getty Images

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка