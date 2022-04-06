Єврокомісія оголосила про створення стратегічних резервів потенціалу реагування ЄС на хімічні, біологічні, радіологічні та ядерні загрози через механізм цивільного захисту Євросоюзу.

Про це йдеться у заяві на сайті Єврокомісії.

– Ми вживаємо конкретних заходів для підвищення готовності Європи перед потенційними загрозами. Ми створюємо і резерв дезактивації, і новий запас обладнання, призначеного для хімічних, біологічних або ядерних надзвичайних ситуацій, – заявив член ЄК з антикризового управління Янез Ленарчич.

Він наголосив, що їхня мета – надати можливість швидкого реагування громадянам, якщо така надзвичайна ситуація коли-небудь відбудеться.

Вжиті заходи передбачають стратегічний запас rescEU (резерву механізму цивільного захисту ЄС) на суму €540,5 млн, створений у співпраці з управлінням із забезпечення готовності та реагування на надзвичайні ситуації в галузі охорони здоров’я.

Він складатиметься з обладнання та ліків, вакцин та інших терапевтичних засобів для лікування пацієнтів, які зазнали хімічної, біологічної, радіологічної або ядерної дії, а також резерву дезактивації rescEU для забезпечення груп реагування.

ЄС вже мобілізував свій медичний резерв rescEU для закупівлі таблеток йодиду калію, які можна використовувати для захисту людей від шкідливого впливу радіації. Майже 3 млн цих таблеток доставили в Україну через механізм цивільного захисту ЄС за допомогою Франції та Іспанії.

Джерело: Європейська комісія