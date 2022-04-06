Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до ірландського парламенту Ерахтасу закликав законодавців спонукати партнерів у ЄС до жорсткіших санкцій проти РФ.

Він наголосив, що Росія ще не відмовилася від своїх планів підкорити український народ та продовжує наступальні операції в Україні.

— Я закликаю вас проявити ще більше лідерства у нашій антивоєнній коаліції! Закликаю вас переконувати партнерів по ЄС щодо необхідності жорсткіших санкцій проти РФ. До таких санкцій, які реально зупинять військову машину Росії. Треба зупиняти всю торгівлю з Росією. Треба блокувати зв’язки російських банків із фінансовою системою світу. Треба обривати потік грошей, які російський бюджет отримує за нафту та витрачає саме на ракети, на бомби, на артилерійські обстріли, – наголосив Зеленський.

Глава держави зазначив, що у світі вже давно є відповідні механізми, але єдиною перешкодою є дефіцит принциповості окремих лідерів, “які все ще думають, ніби війна та воєнні злочини – це не так страшно, як фінансові збитки”.

— Зараз, коли лунають дискусії про санкції проти РФ, я просто вже не можу чути будь-які сумніви, не можу бачити будь-яку нерішучість… Навіть зараз, коли світ уже все знає про воєнні злочини Росії проти наших людей, нам доводиться переконувати навіть деякі європейські компанії піти з російського ринку. Нам досі доводиться переконувати західних політиків деяких країн, що потрібно зупинити будь-який зв’язок банків РФ із глобальною фінансовою системою та переконувати Європу, що російська нафта не може забезпечувати російську військову машину щедрим потоком грошей.

Володимир Зеленський висловив впевненість, що спільними зусиллями Європі вдасться зупинити страшну війну та повернути мир і стабільність на сході Європи. Він наголосив: що довше триває російська агресія, то гіршими будуть наслідки не тільки для нашого континенту, а й для сусідніх регіонів нашої планети.