Була проведена і завершена в його голові: Веніславський про “спецоперацію” Лукашенка

В Україні вже прокоментували так звану “білоруську спецоперацію”. Член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що українська розвідка повністю контролює ситуацію.

— Спецоперація, про яку ніхто не знає. Вона народилася, була проведена і завершена в голові у білоруського лідера. Звичайно, ніяких спецоперацій на території України спецслужби Республіки Білорусь не проводили, бо наші розвідники та контррозвідники повністю контролюють ситуацію, – сказав він.

Веніславський наголосив, що жодної інформації про будь-які активні дії чи заходи з точки зору розвідувальних спроможностей Білорусі на території України не було зафіксовано.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що провів на території України “спеціальну операцію зі звільнення білорусів”.

Під час засідання Ради нацбезпеки Білорусі 7 квітня Лукашенко заявив, що начебто в Україні “почали захоплювати білорусів, насамперед водіїв автомобілів”.

— Захопили наші автомобілі і до сотні, здається, наших хлопців, які керували цими фурами. Я попереджав українців, що ми змушені будемо провести спеціальну операцію з визволення цих людей, – сказав він.

Лукашенко додав, що Білорусь цю “спеціальну операцію провела”, але він сам “не вдається у її деталі”. Він вирішив подати також до державних нагород виконавців цієї операції, про яку ніхто не знав.