Додаткові санкції проти доньки Лаврова істотно вплинуть на її життя – Сонне

Додаткові санкції, спрямовані проти доньки міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, істотно вплинуть на її життя.

Про це повідомив репортер з національної безпеки The Washington Post Пол Сонне у своєму Twitter.

– Дочка Лаврова, проти якої сьогодні Мінфін ввів санкції, народилася в США, ходила в приватну школу Дуайта в Нью-Йорку і закінчила Барнард. Це матиме істотний вплив на її життя, – написав Сонне.

Нагадуємо, що сьогодні стало відомо про нову потужну санкційну хвилю проти РФ. Під санкції потрапили і окремі особи, зокрема доньки Володимири Путіна, донька та дружина Лаврова, Михайло Мішустін та Дмитро Медведев.