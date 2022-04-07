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Додаткові санкції проти доньки Лаврова істотно вплинуть на її життя – Сонне

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Сєргєй Лавров

Додаткові санкції, спрямовані проти доньки міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, істотно вплинуть на її життя.

Про це повідомив репортер з національної безпеки The Washington Post Пол Сонне у своєму Twitter.

– Дочка Лаврова, проти якої сьогодні Мінфін ввів санкції, народилася в США, ходила в приватну школу Дуайта в Нью-Йорку і закінчила Барнард. Це матиме істотний вплив на її життя, – написав Сонне.

Нагадуємо, що сьогодні стало відомо про нову потужну санкційну хвилю проти РФ. Під санкції потрапили і окремі особи, зокрема доньки Володимири Путіна, донька та дружина Лаврова, Михайло Мішустін та Дмитро Медведев.

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Фото: Depositphotos

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