Основоположний акт Росія-НАТО мертвий, і прийшов час відмовитися від застарілого підходу до поводження з Росією.
Про це заявила міністерка закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс.
– Епоха взаємодії з Росією закінчилася, – заявила Трасс під час розмови з міністрами закордонних справ країн НАТО.
У законі, який був підписаний в 1997 році, зазначається, що НАТО і Росія не є один одному противниками, проте сьогодні РФ доводить протилежне.
– Епоха взаємодії з Росією закінчилася, тому нам потрібен новий підхід до безпеки в Європі, заснований на стійкості, обороні і стримуванні, – сказала Трасс.
Елізабет Трасс заявила про це під час зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі, які зібралися обговорити вторгнення Росії в Україну.
Трасс підкреслила, що НАТО не може допустити вакуум безпеки на східних кордонах Альянсу і повинно переосмислити підтримку країн, що потрапили в павутину російського впливу, як наприклад Грузія, Молдова, Швеція і Фінляндія.
Міністерка закордонних справ Великої Британії також закликала своїх колег посилити санкції проти РФ і надіслати в Україну додаткове військове озброєння, аби гарантувати невдачу Путіна.
Трасс також заявила, що вона працює зі своїми колегами з G7 над введенням додаткових санкцій щодо російських банків.
– Для того аби НАТО залишалося в авангарді глобальної безпеки, країни-члени повинні бути більш сміливими, – зазначила Трасс.