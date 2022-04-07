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Епоха взаємодії НАТО та Росії закінчилася – Трасс

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Епоха взаємодії НАТО та Росії закінчилася – Трасс

Основоположний акт Росія-НАТО мертвий, і прийшов час відмовитися від застарілого підходу до поводження з Росією.

Про це заявила міністерка закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс.

– Епоха взаємодії з Росією закінчилася, – заявила Трасс під час розмови з міністрами закордонних справ країн НАТО.

У законі, який був підписаний в 1997 році, зазначається, що НАТО і Росія не є один одному противниками, проте сьогодні РФ доводить протилежне.

– Епоха взаємодії з Росією закінчилася, тому нам потрібен новий підхід до безпеки в Європі, заснований на стійкості, обороні і стримуванні, – сказала Трасс.

Елізабет Трасс заявила про це під час зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі, які зібралися обговорити вторгнення Росії в Україну.

Трасс підкреслила, що НАТО не може допустити вакуум безпеки на східних кордонах Альянсу і повинно переосмислити підтримку країн, що потрапили в павутину російського впливу, як наприклад Грузія, Молдова, Швеція і Фінляндія.

Міністерка закордонних справ Великої Британії також закликала своїх колег посилити санкції проти РФ і надіслати в Україну додаткове військове озброєння, аби гарантувати невдачу Путіна.

Трасс також заявила, що вона працює зі своїми колегами з G7 над введенням додаткових санкцій щодо російських банків.

– Для того аби НАТО залишалося в авангарді глобальної безпеки, країни-члени повинні бути більш сміливими, – зазначила Трасс.

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Джерело: CNN

Фото: Getty Images

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