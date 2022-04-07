Уряд Естонії ухвалив рішення припинити імпорт російського газу до кінця 2022 року, та компенсувати ці поставки завдяки орендованому СПГ-терміналу.

Прем’єр-міністр Кая Каллас наголосила на тому, що виручені кошти використовуються Росією для фінансування війни проти України.

– Ми повинні припинити купувати газ у путінського режиму якнайшвидше, тому що виручені кошти використовуються Росією для фінансування війни проти України. Ми вирішили збільшити постачання та створити термінал у Палдіскі для зберігання скрапленого природного газу. Це можливість не лише для Естонії, а всього нашого регіону, заходити в наступний зимовий сезон без будь-якої залежності від російського газу, – заявила прем’єрка Кая Каллас.

Вона додала, що принципова позиція країни полягає у тому, щоб і в тих кораблях, які доставлятимуть газ для СПГ-терміналу, не було російського газу.

Нагадаємо, що 7 квітня Європарламент схвалив ембарго на енергоносії з РФ, створення трибуналу та постачання зброї Україні.

“За” відповідну резолюцію проголосували 513 європарламентарів, коли лише 22 віддали голос “проти” та ще 19 утрималися. Крім цього, парламент ЄС відреагував на звірства російських військових і зажадав притягнути до відповідальності винних у військових злочинах.

Джерело: ERR