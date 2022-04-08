Завдяки хоробрості та бойовому духу українців країна-агресор Росія не змогла досягнути в Україні своїх початкових воєнних цілей.

Таку заяву зробив президент США Джо Байден, коментуючи повномасштабну війну в нашій державі.

Американський лідер звернув увагу на той факт, що РФ не змогла захопити столицю України – Київ, як планувала, та скинути українську владу.

– Завдяки хоробрості, витривалості та бойовому духу українського народу Росія вже не змогла досягнути своїх початкових воєнних цілей. РФ хотіла захопити столицю України – Київ, і скинути демократично обрану владу. Але Київ досі стоїть. А цей уряд досі працює, – зазначив Байден.

Він висловив думку, що боротьба України ще далека від завершення. Водночас Байден запевнив, що США продовжать підтримувати нашу державу.

– Ця боротьба далека від завершення. Ось у чому суть: ця війна може тривати довгий час. Але Сполучені Штати будуть продовжувати стояти пліч-о-пліч з Україною та українським народом у боротьбі за свободу, – наголосив американський лідер.

Байден уточнив, що Вашингтон продовжить виділяти військову допомогу, щоб Україна могла захищатися. Він нагадав, що минулої п’ятниці було оголошено про фінансування для закупівлі новітніх дронів та ракетних систем із лазерним наведенням. Днями ж президент США підписав черговий пакет допомоги й схвалив постачання протитанкових ракетних комплексів Javelin.

Байден уточнив, що сучасне озброєння та боєприпаси надходять в Україну щодня.

Прокоментував американський лідер і звірства російських загарбників в українському місті Буча (Київська область). Там російські воєнні злочинці катували та вбили сотні мирних людей.

– Тіла, залишені на вулицях після відходу російських військ. Деякі застрелені в потилицю зі зв’язаними за спиною руками. Холоднокровно страчені мирні жителі, тіла в братських могилах. Відчуття жорстокості та нелюдяності, безсоромно залишене на огляд всього світу. Це не менше, ніж серйозні воєнні злочини, – наголосив президент США.

Байден додав, що “відповідальні країни” повинні об’єднатися, щоб притягнути до відповідальності російських воєнних злочинців.

Крім того, американський лідер пообіцяв у співпраці з союзниками посилювати економічні витрати для Кремля та ще більше нарощувати економічну ізоляцію РФ.

Як відомо, 6 квітня США на тлі жорстоких вбивств Росією мирних жителів в Україні оголосили про новий пакет антиросійських санкцій. Вашингтон запроваджує блокуючі обмеження проти Сбербанку та Альфа-банку. Під санкції також потрапили двоє дочок Володимира Путіна, дружина й донька голови МЗС РФ Сергія Лаврова, члени Радбезу РФ.

Джерело: Білий дім