У НАТО не вбачають ознак того, що президент Росії Володимир Путін змінив мету війни проти України.

Про це заявив генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг на брифінгу у Брюсселі за підсумками дводенного засідання глав МЗС країн-членів Альянсу.

– Найлегший спосіб зупинити цю війну полягає у тому, щоб президент Путін вивів усі свої війська і припинив війну, сів за стіл переговорів і брав участь у серйозних дипломатичних зусиллях для пошуку рішення. Але ми повинні бути реалістами, і ми не маємо ознак того, що президент Путін змінив свою загальну мету, яка полягає у контролі над Україною і досягненні значних воєнних перемог на полі бою, – заявив генсек.

Він додав, що в НАТО лише бачать перегрупування та переміщення російських військ. Про відступ не йдеться.

Ми не бачимо російського відступу, а те, що ми бачимо – Росія перегруповує і переміщує свої сили, перевозить з Півночі України, але водночас переміщує їх на Схід. Ми очікуємо великої битви на Донбасі, великого російського наступу, – заявив Столтенберг.

За його словами, саме тому країни-члени Альянсу наголосили на терміновості надання більшої підтримки Україні.

– Це також є причиною, чому ми повинні працювати для швидкого завершення цієї війни, і це є причиною, чому союзники запровадили важку ціну для президента Путіна і Росії, – сказав він.

Крім того, генсек НАТО зробив і невтішний прогноз щодо війни РФ проти України. Мовляв, вона може тривати тижні, місяці, а може й роки. Проте Столтенберг додав, що затяжна війна призведе до більшої кількості смертей та руйнувань.

Також він вважає, що чим довше триватиме війна, тим більшим буде ризик для загострення за межами України.

– І саме на цьому НАТО зосереджене, щоб уникнути цього загострення, – сказав Столтенберг.

Він заявив, що країни-члени НАТО налаштовані допомагати більше Україні у середньостроковій і довгостроковій перспективі.

– Союзники роблять багато і налаштовані робити більше зараз і на середньострокову й довгострокову перспективу для допомоги мужнім українцям захищати їхні домівки і їхню країну та відтісняти загарбницькі сили, – заявив Столтенберг.

За його словами, союзники також нарощують гуманітарну допомогу і фінансову підтримку. Крім того, генсек НАТО згадав і про допомогу з кібербезпекою, і з захистом від хімічних і біологічних загроз.

– І сьогодні на зустрічі було чітке повідомлення, що союзники повинні робити більше і готові робити більше, надавати більше устаткування, і вони усвідомлюють терміновість цього питання, – сказав Столтенберг.

Проте він не повідомив про, яке саме озброєння йдеться.