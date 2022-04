У НАТО не вбачають ознак того, що президент Росії Володимир Путін змінив мету війни проти України.

Про це заявив генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг на брифінгу у Брюсселі за підсумками дводенного засідання глав МЗС країн-членів Альянсу.

[LIVE] Watch Secretary General @jensstoltenberg‘s press conference following the meeting of #NATO Foreign Ministers#ForMin https://t.co/mFuhfLvMq7

— Oana Lungescu (@NATOpress) April 7, 2022