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РФ погрожувала Раді ООН з прав людини напередодні голосування Генасамблеї

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
РФ погрожувала Раді ООН з прав людини напередодні голосування Генасамблеї

Росія розповсюдила записку з погрозами напередодні голосування в Раді ООН з прав людини.

Напередодні голосування з ініціативи США про відсторонення Росії від участі в Раді ООН з прав людини, країна-агресорка поширила серед держав-членів Ради ООН ноту з погрозами наслідків.

– Варто відзначити, що не тільки підтримка такої ініціативи, а й рівновіддалена позиція при голосуванні (утримання або неучасть) будуть розглядатися як недружній жест, – йшлося у дописі РФ.

Нагадуємо, що Генеральна Асамблея ООН проголосувала за відсторонення Росії від участі в Раді ООН з прав людини під час засідання. За цей крок проголосували 93 людини, проти – 24, а 58 утрималися.

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Джерело: CNN

Фото: Офіс президента

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