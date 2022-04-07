Швейцарія заморозила російські активи на $8 млрд

Швейцарія заблокувала російські активи на суму 7,5 млрд швейцарських франків ($8 млрд), через п’ять тижнів після того, як вона вперше запровадила санкції проти оточення Володимира Путіна. Про це повідомляє Bloomberg.

Нова цифра є 30% стрибком у порівнянні з 5,75 млрд франків, про які 24 березня повідомив Секретаріат з економічних питань Швейцарії (SECO). Вищий показник свідчить, що імплементація санкцій працює добре, заявив керівник SECO Ервін Боллінджер.

Швейцарія трохи більше місяця тому здивувала світ, відійшовши від традиції нейтралітету і заявивши, що повністю підтримає заходи Європейського Союзу проти Росії. Тим не менш, уряд Швейцарії та, зокрема, SECO зазнали критики з боку політиків у Берні та у ЗМІ за те, що вони недостатньо робили для блокування російських активів, які потрапили під санкції.

— Так, у Швейцарії є від 150 до 200 млрд швейцарських франків російських активів, але дозвольте пояснити, що не кожен росіянин тут підпадає під санкції, – сказав Боллінджер у відповідь на критику.

Він заявив, що з 900 осіб, згаданих у санкційних списках, “дуже небагато” мають нерухомість у Швейцарії, і набагато менше є платниками податків. Боллінджер наголосив, що йдеться про чималу групу осіб, і це не сотня.

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SECO стверджує, що повністю запровадив усі попередні раунди санкцій Європейського Союзу, але введення заходів може зайняти час через складність кожного випадку.

Наприкінці березня Швейцарія заморозила активи російських олігархів на майже $6,2 млрд. Тоді повідомлялося, що уряд країни може заблокувати ще більше активів російських олігархів, коли ЄС оголосить про нові санкції проти Росії.