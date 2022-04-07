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Слава Україні! Чехія випустила пам’ятну купюру з Софійським собором

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Слава Україні! Чехія випустила пам’ятну купюру з Софійським собором

У Чехії випустили колекційну банкноту під назвою Sláva Ukraině (Слава Україні).

Дизайн банкноти розробила ілюстраторка Єва Гашкова, яка раніше вже працювала із пам’ятними банкнотами, зокрема із зображенням міністра фінансів Чехії та творця чеської валюти Алоїса Рашина.

На лицьовій стороні банкноти зображений Монумент Незалежності у Києві. На звороті видно українські прапори та найстаріший храм Києва – Софійський собор, над яким майоріють синьо-жовті стяги й виділена Україна на карті Європи. А замість номіналу вказаний 2022 рік.

Усі кошти від продажу банкноти будуть передані організації Post Bellum, яка направить їх на допомогу Україні.

Вартість однієї банкноти становить 1 500 крон (приблизно 1 980 грн), купити її можна тут. Купюру випустили тиражем у 20 тис. штук.

чеська купюра Слава Україні

Фото: 2022ukrajina.cz

Зазначається, що нова банкнота не є платіжним засобом, її виготовили з захисними елементами, що містять і місцеві крони. На колекційних грошах є водяний знак та нумерація друкарським способом.

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Джерело: Prague Morning

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Фото: Unsplash

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