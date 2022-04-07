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США запровадять санкції проти доньок Путіна та інших російських чиновників – Блінкен

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Ентоні Блінкен

США введуть додаткові санкції проти повнолітніх доньок Володимира Путіна та інших російських чиновників.

Про це повідомив Держсекретар США Ентоні Блінкен.

– Ми вводимо санкції щодо двох найбільших російських фінансових інститутів, включаючи дорослих дітей президента Путіна, дружину і дорослу дитину міністра закордонних справ Лаврова, а також 21 члена Ради національної безпеки Росії, включаючи колишнього президента Медведєва, – написав Блінкен.

Нагадуємо, що сьогодні Дмитро Кулеба повідомив про  розширений список нових санкції проти РФ. Під санкції також потрапили Михайло Мішустін та Дмитро Медведев, а Велика Британія запровадила санкції проти олігархів Ротенберга та Міхельсона.

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Фото: Getty Images

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