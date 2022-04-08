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Досить годувати військову машину: Зеленський закликав відмовитися від російської нафти і газу

Юля Захарченко редакторка стрічки
Досить годувати військову машину: Зеленський закликав відмовитися від російської нафти і газу

Президент України Володимир Зеленський закликав світ відмовитися від російської нафти та газу. Купуючи паливо, яке продає РФ, держава-агресор отримує фінансування для знищення мирних мешканців нашої країни.

– Купуючи російську нафту та газ, ви фінансуєте вбивства українців. Дійте рішучіше. Досить годувати російську військову машину, – наголосив президент України.

Вже чотири країни відмовилися від купівлі російської нафти та газу, щоб якомога скоріше зупинити агресивні дії Російської Федерації.

– Польща, Литва, Латвія та Естонія вже відмовились від фінансування геноциду, – зазначив Володимир Зеленський.

Санкції проти Росії

Європейський Союз затвердив п’ятий пакет санкцій проти Росії після свідчень про звірства ворожих військових у Бучі.

Він містить нові персональні санкції проти російських олігархів, пропагандистів, військового та безпекового апаратів РФ, ключових осіб з промислового та технологічного сектору.

Євросоюз погодився заблокувати активи декількох російських банків, запровадити ембарго на постачання зброї до РФ та заборонити експорт низки товарів до країни-агресора.

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Фото: Офіс президента

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