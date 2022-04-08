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Канада виділить на підтримку України $794 млн

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Канада виділить на підтримку України $794 млн

Канада виділить Україні 1 млрд канадських доларів ($794 млн) через Міжнародний валютний фонд (МВФ).

Це рішення прийнято згідно зі звітом останнього федерального бюджету Канади, оголошеним ліберальним урядом в Оттаві.

Бюджет також виділяє 500 млн канадських доларів на військові потреби України.

– Ця підтримка допомогла відреагувати на гуманітарну кризу і забезпечити, аби український уряд міг продовжувати надавати основні послуги, – йдеться в повідомленні.

У Канаді проживає понад 1,4 млн українців, що робить країну другою за величиною в світі українською діаспорою.

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Джерело: ВВС

Фото: Dreamstime

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