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Казахський банк Altyn Bank допомагає росіянам обходити санкції

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Казахський банк Altyn Bank допомагає росіянам обходити санкції

Казахський банк Altyn Bank, головним акціонером якого є China CITIC Bank Corporation Limited, допомагає росіянам обходити санкції.

Altyn Bank дозволяє громадянам РФ дистанційно оформлювати віртуальні картки платіжних систем Visa та Mastercard.

Про це повідомляє НВ з посиланням на проєкт Схеми.

Казахський банк також дає можливість не просто дистанційно оформлювати, а й замовляти пластикові картки кур’єрською доставкою.

У банку Altyn Bank журналістам підтвердили, що для росіян цифрову карту можна відкрити моментально та нагадали, що у них є можливість замовити доставку кур’єром.

Згодом у Altyn Bank повідомили, аби дистанційно стати клієнтом їхнього банку потрібно лише мати індивідуальний ідентифікаційний номер Казахстану та мобільний номер посвідчення особи.

Також потрібно встановити програму банку.

Altyn Bank – комерційний банк із центральним офісом в місті Алмати, Казахстан.

Відповідно до інформації на сайті, акціонерами банку є China CITIC Bank Corporation Limited (50,1%), китайська компанія China Shuangwei Investment Co., Ltd. (9,9%) і AO Народний Банк Казахстану (40,0%).

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