Казахський банк Altyn Bank допомагає росіянам обходити санкції

Казахський банк Altyn Bank, головним акціонером якого є China CITIC Bank Corporation Limited, допомагає росіянам обходити санкції.
Altyn Bank дозволяє громадянам РФ дистанційно оформлювати віртуальні картки платіжних систем Visa та Mastercard.
Про це повідомляє НВ з посиланням на проєкт Схеми.
Казахський банк також дає можливість не просто дистанційно оформлювати, а й замовляти пластикові картки кур’єрською доставкою.
У банку Altyn Bank журналістам підтвердили, що для росіян цифрову карту можна відкрити моментально та нагадали, що у них є можливість замовити доставку кур’єром.
Згодом у Altyn Bank повідомили, аби дистанційно стати клієнтом їхнього банку потрібно лише мати індивідуальний ідентифікаційний номер Казахстану та мобільний номер посвідчення особи.
Також потрібно встановити програму банку.
Відповідно до інформації на сайті, акціонерами банку є China CITIC Bank Corporation Limited (50,1%), китайська компанія China Shuangwei Investment Co., Ltd. (9,9%) і AO Народний Банк Казахстану (40,0%).