Прем’єр-міністр Польщі підтримав ембарго на російську нафту та газ

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розкритикував керівництво Угорщини, яке не хоче помічати злочини російської армії та Путіна в Україні.
Про це повідомляє НВ з посиланням Onet.pl.
Маровецький вважає, що окупанти використовують в Україні методи радянської влади, які добре знайомі полякам.
– Наше завдання – відновити справедливість. Тому Польща закликає створити Міжнародну комісію з розслідування російських злочинів в Україні. Сьогодні найголовніше – розплющити очі всім, у тому числі й у Європі: Західній та Східній. Особливо тим, хто в Угорщині.
Якщо хтось сьогодні не помічає російських злочинів в Україні, не називає їх своїми іменами, це помилка, і ми маємо якнайшвидше від неї відмовитися, – заявив Моравецький.
Маровецький повністю підтримав Європарламент, який закликає до повного ембарго на російський імпорт нафти, ядерного палива та газу.
Прем’єр-міністр Польщі пропонує також конфіскувати майно РФ і гроші російських олігархів, що знаходяться в західних банках.
Маровецький подякував Європейському парламенту та зазначив, що вони визнали те, що існуючі санкції не діють.
– Вони визнали те, про що ми говорили раніше – що існуючі санкції не діють. Давайте зробимо це разом. Ми повинні переконувати в цьому не Будапешт. Ми повинні переконати Берлін, Брюссель та Лондон зробити це, – заявив Моравецький.