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Прем’єр-міністр Польщі підтримав ембарго на російську нафту та газ

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Матеуш Моравецький

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розкритикував керівництво Угорщини, яке не хоче помічати злочини російської армії та Путіна в Україні.

Про це повідомляє НВ з посиланням Onet.pl.

Маровецький вважає, що окупанти використовують в Україні методи радянської влади, які добре знайомі полякам.

– Наше завдання – відновити справедливість. Тому Польща закликає створити Міжнародну комісію з розслідування російських злочинів в Україні. Сьогодні найголовніше – розплющити очі всім, у тому числі й у Європі: Західній та Східній. Особливо тим, хто в Угорщині.

Якщо хтось сьогодні не помічає російських злочинів в Україні, не називає їх своїми іменами, це помилка, і ми маємо якнайшвидше від неї відмовитися, – заявив Моравецький.

Маровецький повністю підтримав Європарламент, який закликає до повного ембарго на російський імпорт нафти, ядерного палива та газу.

Прем’єр-міністр Польщі пропонує також конфіскувати майно РФ і гроші російських олігархів, що знаходяться в західних банках.

Маровецький подякував Європейському парламенту та зазначив, що вони визнали те, що існуючі санкції не діють.

– Вони визнали те, про що ми говорили раніше – що існуючі санкції не діють. Давайте зробимо це разом. Ми повинні переконувати в цьому не Будапешт. Ми повинні переконати Берлін, Брюссель та Лондон зробити це, – заявив Моравецький.

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Фото: Getty Images

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