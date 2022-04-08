Прем’єр-міністр Польщі підтримав ембарго на російську нафту та газ

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розкритикував керівництво Угорщини, яке не хоче помічати злочини російської армії та Путіна в Україні.

Про це повідомляє НВ з посиланням Onet.pl.

Маровецький вважає, що окупанти використовують в Україні методи радянської влади, які добре знайомі полякам.

– Наше завдання – відновити справедливість. Тому Польща закликає створити Міжнародну комісію з розслідування російських злочинів в Україні. Сьогодні найголовніше – розплющити очі всім, у тому числі й у Європі: Західній та Східній. Особливо тим, хто в Угорщині.

Якщо хтось сьогодні не помічає російських злочинів в Україні, не називає їх своїми іменами, це помилка, і ми маємо якнайшвидше від неї відмовитися, – заявив Моравецький.