Росії не варто розслаблятися: фон дер Ляєн анонсувала нову хвилю санкцій ЄС

Європейський Союз готує новий пакет санкцій проти Росії, яка розв’язала повномасштабну війну проти України.

Про це повідомила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час пресконференції за підсумками візиту до України.

– Ми ніколи не зможемо зрівнятися з жертвою українського народу, але ми мобілізуємо нашу економічну міць для того, щоб Путін заплатив дуже високу ціну. Ми сказали це своїми санкціями, було п’ять безпрецедентних хвиль. Готується ще нова хвиля, – заявила Урсула фон дер Ляєн.