Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 44 день війни
Вбили Вбили
169 дітей
Поранили Поранили
>306 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 480 дорослих
Факти / Світ / Світові новини

Росії не варто розслаблятися: фон дер Ляєн анонсувала нову хвилю санкцій ЄС

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Урсула фон дер Ляєн

Європейський Союз готує новий пакет санкцій проти Росії, яка розв’язала повномасштабну війну проти України.

Про це повідомила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час пресконференції за підсумками візиту до України.

– Ми ніколи не зможемо зрівнятися з жертвою українського народу, але ми мобілізуємо нашу економічну міць для того, щоб Путін заплатив дуже високу ціну. Ми сказали це своїми санкціями, було п’ять безпрецедентних хвиль. Готується ще нова хвиля, – заявила Урсула фон дер Ляєн.

Читайте
Ваш шлях починається: фон дер Ляєн передала Зеленському опитувальник для вступу до ЄС

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка