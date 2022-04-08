Вечірка, на яку не хочеться потрапити: британський міністр назвав друзів Путіна

Єдиними друзями Володимира Путіна залишилися Північна Корея, Венесуела та Білорусь. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес під час пресконференції у п’ятницю, 8 квітня.

Очільник британського оборонного відомства наголосив, що Путін “не піклується про власний народ”, що призводить до “поганих наслідків”.

— Де зараз його друзі? Якщо його друзі — це Білорусь, Північна Корея та Венесуела, то це не та вечірка, на яку хочу потрапити, — сказав він.

Він додав, що це не та група друзів, яких варто мати.

Бен Воллес засудив ракетний удар Точкою-У по залізничному вокзалу в Краматорську. Він наголосив, що “удар по цивільній інфраструктурі є військовим злочином”.

— Це були високоточні ракети, спрямовані на людей, які намагалися знайти гуманітарний притулок. Це не перший випадок – насправді це, на жаль, повторення багатьох випадків, коли російська держава – президент Путін та його генерали – намагаються розв’язати війну з цивільним населенням, цивільними районами та цивільною національною інфраструктурою.

Він наголосив, що “Путін, будує власну клітку навколо себе” та зазначив, що непрямі докази вказують на низку військових злочинів, вчинених Росією в Україні.