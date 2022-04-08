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Вечірка, на яку не хочеться потрапити: британський міністр назвав друзів Путіна

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Бен Воллес

Єдиними друзями Володимира Путіна залишилися Північна Корея, Венесуела та Білорусь. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес під час пресконференції у п’ятницю, 8 квітня.

Очільник британського оборонного відомства наголосив, що Путін “не піклується про власний народ”, що призводить до “поганих наслідків”.

— Де зараз його друзі? Якщо його друзі — це Білорусь, Північна Корея та Венесуела, то це не та вечірка, на яку хочу потрапити, — сказав він.

Він додав, що це не та група друзів, яких варто мати.

Бен Воллес засудив ракетний удар Точкою-У по залізничному вокзалу в Краматорську. Він наголосив, що “удар по цивільній інфраструктурі є військовим злочином”.

— Це були високоточні ракети, спрямовані на людей, які намагалися знайти гуманітарний притулок.

Це не перший випадок – насправді це, на жаль, повторення багатьох випадків, коли російська держава – президент Путін та його генерали – намагаються розв’язати війну з цивільним населенням, цивільними районами та цивільною національною інфраструктурою.

Він наголосив, що “Путін, будує власну клітку навколо себе” та зазначив, що непрямі докази вказують на низку військових злочинів, вчинених Росією в Україні.

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Джерело: Sky News

Фото: Getty Images

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