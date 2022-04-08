Президент США Джо Байден схвалив переважну більшість голосів у Генеральній Асамблеї Організації Об’єднаних Націй за виключення Росії з Ради ООН з прав людини.
Про це йдеться на сайті Білого дому.
– Це значущий крок з боку міжнародного співтовариства, який ще раз демонструє, як війна Путіна зробила Росію міжнародним вигнанцем. Російські загарбники здійснюють військові злочини. Росії немає місця в Раді з прав людини, – зазначив він.
За словами Байдена, після історичного голосування Росія не зможе брати участь у роботі Ради з прав людини та поширювати там дезінформацію, оскільки слідча комісія Ради розслідує порушення і зловживання РФ прав людини в Україні.
– Фото, які ми бачимо з Бучі та інших районів України в міру виведення російських військ, жахають. Ознаки того, що людей згвалтували, катували, стратили, а в деяких випадках осквернили їх тіла, – це образа нашої загальної людяності, – наголосив президент США.
Він додав, що продовжиться робота з відповідальними країнами у всьому світі, щоб зібрати докази військових злочинів, щоб притягнути Росію до відповідальності за скоєні звірства. Також посилять тиск на російську економіку, щоб ізолювати РФ на міжнародній арені.