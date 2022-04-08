Президент США Джо Байден схвалив переважну більшість голосів у Генеральній Асамблеї Організації Об’єднаних Націй за виключення Росії з Ради ООН з прав людини.

Про це йдеться на сайті Білого дому.

– Це значущий крок з боку міжнародного співтовариства, який ще раз демонструє, як війна Путіна зробила Росію міжнародним вигнанцем. Російські загарбники здійснюють військові злочини. Росії немає місця в Раді з прав людини, – зазначив він.

За словами Байдена, після історичного голосування Росія не зможе брати участь у роботі Ради з прав людини та поширювати там дезінформацію, оскільки слідча комісія Ради розслідує порушення і зловживання РФ прав людини в Україні.