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Війна, яку розв’язав Путін, зробила Росію міжнародним вигнанцем – Байден

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
Джо Байден

Президент США Джо Байден схвалив переважну більшість голосів у Генеральній Асамблеї Організації Об’єднаних Націй за виключення Росії з Ради ООН з прав людини.

Про це йдеться на сайті Білого дому.

– Це значущий крок з боку міжнародного співтовариства, який ще раз демонструє, як війна Путіна зробила Росію міжнародним вигнанцем. Російські загарбники здійснюють військові злочини. Росії немає місця в Раді з прав людини, – зазначив він.

За словами Байдена, після історичного голосування Росія не зможе брати участь у роботі Ради з прав людини та поширювати там дезінформацію, оскільки слідча комісія Ради розслідує порушення і зловживання РФ прав людини в Україні.

– Фото, які ми бачимо з Бучі та інших районів України в міру виведення російських військ, жахають. Ознаки того, що людей згвалтували, катували, стратили, а в деяких випадках осквернили їх тіла, – це образа нашої загальної людяності, – наголосив президент США.

Він додав, що продовжиться робота з відповідальними країнами у всьому світі, щоб зібрати докази військових злочинів, щоб притягнути Росію до відповідальності за скоєні звірства. Також посилять тиск на російську економіку, щоб ізолювати РФ на міжнародній арені.

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Джерело: White House

Фото: Getty Images

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