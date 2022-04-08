ЄС надасть Україні €500 млн на озброєння – Мішель

ЄС надасть Україні додаткову підтримку – півмільярда євро на озброєння.
Про це написав Голова Європейської ради Шарль Мішель у своєму Twitter.
Мішель повідомив про ініціативу глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля збільшити військову допомогу Україні на €500 млн.
– Після швидкого схвалення, це збільшить до €1,5 млрд підтримку України військовою технікою від ЄС, — написав Мішель.
Мішель також подякував главі дипломатії ЄС Хосепу Боррелю за пропозицію про додаткове фінансування. Ця пропозиція була погоджена 27 країнами ЄС на рівні послів.
ЄС вже погодив пакет в €1 млрд для надання зброї Україні.
– Це може здатися забагато, але один мільярд євро – це те, що ми платимо Путіну кожен день за енергію, яку він нам надає, – заявив Боррель.