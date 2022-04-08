ЄС надасть Україні €500 млн на озброєння – Мішель

ЄС надасть Україні додаткову підтримку – півмільярда євро на озброєння.

Про це написав Голова Європейської ради Шарль Мішель у своєму Twitter.

Мішель повідомив про ініціативу глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля збільшити військову допомогу Україні на €500 млн.

– Після швидкого схвалення, це збільшить до €1,5 млрд підтримку України військовою технікою від ЄС, — написав Мішель.

Мішель також подякував главі дипломатії ЄС Хосепу Боррелю за пропозицію про додаткове фінансування. Ця пропозиція була погоджена 27 країнами ЄС на рівні послів.

ЄС вже погодив пакет в €1 млрд для надання зброї Україні.