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Європарламент закликав захищати дітей, які рятуються від війни в Україні

Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Європарламент закликав захищати дітей, які рятуються від війни в Україні

Європарламент закликає усілякими заходами захищати дітей, які рятуються від війни в Україні. Йдеться про безпеку після перетину кордону.

Депутати 509 голосами (3 проти та 47 утрималися) затвердили резолюцію, яка нагадує про різні заходи, необхідні для захисту дітей та молоді, що рятуються від військових дій.

– Кожна дитина має право на захист від насильства, експлуатації та жорстокого поводження, – йдеться у заяві депутатів Європарламенту.

Згідно з рекомендаціями, працівники захисту дітей повинні бути присутніми на кордонах та ідентифікувати вразливих дітей, зафіксувати їхню особу та національність, а також їхні особливі потреби.

Вони можуть потребувати психосоціальної підтримки, пошуку нових сімей або притулків, допомоги у возз’єднанні сім’ї.

– Дітям без супрводження, а також дітям, які перебувають у спеціалізованих установах, має бути призначено опікуна. Служби захисту дітей у країні їхнього прийому повинні постійно стежити за їхнім благополуччям та місцем перебування після прибуття до ЄС, – йдеться у резолюції.

Їм також необхідно забезпечити доступ до медичного обслуговування, освіти, курсів.

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Війна в Україні розпочалася 24 лютого. Через обстріл українських міст багато родин змушені були покинути свої будинки і виїхати за кордон, серед них більшість – жінки з дітьми.

Джерело: European Parliament

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Фото: Pexels

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