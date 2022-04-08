Заради свободи і цінностей весь світ готовий поставити Росію на місце – Подоляк

Всі держави готові для того, щоб поставити країну-агресора Росію на місце. РФ усвідомлює свої значні втрати та не має шансів на те, щоб перемогти Україну за три дні так, як планували у Кремлі.

Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що у світі немає схожих на Україну держав. Наша країна – це про свободу, цінності та можливості для мирних жителів.

– Я думаю, що сьогодні такої країни як ми, більше не існує. Україна може доводити, що світ – це трохи інші правила. Це свобода, цінності, можливість захищати свою землю у такому обсязі. Практично всі наші люди – це щось неймовірне. Для мене це головніше відкриття, яке має змінити світ, – переконаний радник глави Офісу президента.

Михайло Подоляк вважає, що російські політики нервують та не розуміють, що зараз відбувається. Він наголосив, що весь світ готовий показати Російській Федерації, де вона повинна бути.

– Цього тижня російська політична “еліта” постійно робить якісь дуже дивні заяви. Помітно, що вони дуже сильно нервують та взагалі не розуміють, що відбувається. Вже практично півтора місяця триває повномасштабна війна, в якій у них немає шансів перемогти у тому вигляді, як вони планували. Вже таких шансів немає. Вони постійно виконують якісь репризи, де хочуть сказати, що ми можемо з вами домовитися та піти на якісь поступки. Країни світу допомагають Україні все більше й більше. Росія бачить, що на фронтах вона немає ніякої переваги. Всі готові для того, щоб поставити Росію на місце.