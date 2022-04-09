Німеччина, Бельгія та Франція готуються відмовитись від російської нафти та газу

Німеччина, Франція та Бельгія планують відмовитись від російської нафти та скоротити споживання енергії, аби підтримати України та зупинити Путіна.

Про це повідомляє CNN.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що, на його думку, Німеччина зможе припинити імпорт російської нафти вже цього року.

Виступаючи на прес-конференції з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, Шольц заявив, що Німеччина активно працює над тим, щоб стати незалежною від імпорту російської нафти.

Канцлер Німеччини додав, що, на його думку, Німеччина зможе припинити імпорт цього року, але країні знадобиться більше часу, аби відмовитися і від російського газу.

– Припинення імпорту російських енергоносіїв вимагає більше інвестицій та інфраструктури. Німеччина підготувала кроки, щоб стати незалежною від російського імпорту енергоносіїв ще до початку повномасштабної війни України, тому що ми знали, що ця проблема виникне, – наголосив Шольц.

У свою чергу Бельгія закликає своїх громадян скоротити споживання енергії, щоб підтримати Україну.

– Розумне використання енергії корисно для вашого гаманця, це допоможе нам стати менш залежними від Росії, і це добре для клімату, – заявив міністр енергетики Бельгії Тінне Ван дер Стретен.

Ван дер Стретен також попросила бельгійців підготуватися до зими.

– Бельгійські будинки споживають найбільше енергії у всій Європі, – сказала вона.

Вона закликала бельгійців інвестувати у кращу ізоляцію, сонячні панелі, теплові насоси та сонячні водонагрівачі.

Аби подати хороший приклад, бельгійський уряд скорочує опалення у всіх федеральних будівлях на один градус.

За даними Міністерства енергетики країни, Бельгія імпортує з Росії 30% нафти, 20% урану і до 6% природного газу.

Міністерка Ван дер Стратен повторила, що ніяких проблем з поставками в Бельгію немає, але ніхто не може передбачити, як буде розвиватися війна в Україні, тому бельгійці мають підготуватися вже зараз до можливих проблем.

Міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер заявив, що Франція готова йти далі і відмовитись від російської нафти.

До речі, Ле Мер назвав напад на залізничний вокзал у Краматорську, в результаті якого загинули щонайменше 50 людей, різаниною і додав, що винних потрібно встановити, притягнути до відповідальності та засудити за ці злочини.

Ле Мер додав, що ЄС необхідно разом вводити більш суворі санкцій, які стосуватимуться енергетики РФ.

– Що стосується Франції, ми готові піти далі і прийняти рішення про заборону на нафту, і я глибоко переконаний, що наступні кроки і наступні обговорення будуть зосереджені на цьому питанні, аби точно заборонити російську нафту, – сказав він.

Ле Мер підкреслив, що нинішні санкції, узгоджені ЄС, були найефективнішими і найпотужнішими з моменту створення Європейського Союзу.