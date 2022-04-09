Німецька розвідка перехопила розмови росіян, які доводять їх причетність до вбивств у Бучі

Служба зовнішньої розвідки Німеччини повідомила про перехоплення радіопереговорів російських солдат.

У перехоплених розмовах російські солдати говорили про стрілянину по солдатам і цивільним особам в Україні.

Про це повідомляє CNN.

Ці розвідувальні дані вказують на причетність російських військових до воєнних злочинів скоєних на території України, незважаючи на спростування з боку Москви.

Зокрема, CNN повідомляє, що розмови росіян вказують і воєнні злочини скоєні в Бучі.

Агентство зовнішньої розвідки Німеччини вказує, що перехопило розмову по російському радіо, в якій йшлося про вбивство мирних жителів в Бучі.

Також повідомляється, що деякі з розмов можуть бути безпосередньо пов’язані з конкретними вбивствами в Бучі, які були висвітлені після оприлюднення інформації після визволення міста.

Також німецька розвідка має супутниковими знімками, які вказують на причетність саме російських військ до вбивств в Бучі.