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Німецька розвідка перехопила розмови росіян, які доводять їх причетність до вбивств у Бучі

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Буча

Служба зовнішньої розвідки Німеччини повідомила про перехоплення радіопереговорів російських солдат.

У перехоплених розмовах російські солдати говорили про стрілянину по солдатам і цивільним особам в Україні.

Про це повідомляє CNN.

Ці розвідувальні дані вказують на причетність російських військових до воєнних злочинів скоєних на території України, незважаючи на спростування з боку Москви.

Зокрема, CNN повідомляє, що розмови росіян вказують і воєнні злочини скоєні в Бучі.

Агентство зовнішньої розвідки Німеччини вказує, що перехопило розмову по російському радіо, в якій йшлося про вбивство мирних жителів в Бучі.

Також повідомляється, що деякі з розмов можуть бути безпосередньо пов’язані з конкретними вбивствами в Бучі, які були висвітлені після оприлюднення інформації після визволення міста.

Також німецька розвідка має супутниковими знімками, які вказують на причетність саме  російських військ до вбивств в Бучі.

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Джерело: CNN

Фото: УНІАН

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