Німецька розвідка перехопила розмови росіян, які доводять їх причетність до вбивств у Бучі

Служба зовнішньої розвідки Німеччини повідомила про перехоплення радіопереговорів російських солдат.
У перехоплених розмовах російські солдати говорили про стрілянину по солдатам і цивільним особам в Україні.
Про це повідомляє CNN.
Ці розвідувальні дані вказують на причетність російських військових до воєнних злочинів скоєних на території України, незважаючи на спростування з боку Москви.
Зокрема, CNN повідомляє, що розмови росіян вказують і воєнні злочини скоєні в Бучі.
Агентство зовнішньої розвідки Німеччини вказує, що перехопило розмову по російському радіо, в якій йшлося про вбивство мирних жителів в Бучі.
Також повідомляється, що деякі з розмов можуть бути безпосередньо пов’язані з конкретними вбивствами в Бучі, які були висвітлені після оприлюднення інформації після визволення міста.
Також німецька розвідка має супутниковими знімками, які вказують на причетність саме російських військ до вбивств в Бучі.