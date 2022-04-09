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Євросоюз закрив кордони для російських і білоруських вантажівок

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Євросоюз закрив кордони для російських і білоруських вантажівок

З 9 квітня Європейський Союз заборонив ввезення і транзит нових вантажів транспортом з Росії та Білорусі на свою територію.

Повна заборона на перетин кордону цими фурами почне діяти з 16 квітня.

До 16 квітня вона не стосується перевезення вантажів, яке почалося до 9 квітня, якщо автотранспорт уже знаходився на території ЄС до цього часу або необхідний транзит, щоб повернутися до Росії та Білорусі.

Водночас заборона ЄС не поширюється на фури із поштою. Також ЄС може дозволити перевезення вантажів з Росії та Білорусі, якщо це перевезення необхідне для:

  • купівлі, імпорту або транзиту в ЄС природного газу та нафти, зокрема нафтопродуктів, а також титанової, алюмінієвої, мідної, нікелевої, паладієвої та залізної руди;
  • купівлі, імпорту або транзиту в ЄС фармацевтичних, медичних, сільськогосподарських та харчових продуктів, зокрема пшениці та добрив;
  • гуманітарних цілей;
  • дипломатичних та консульських представництв Євросоюзу та держав ЄС у Білорусі, зокрема делегацій, посольств та місій, або міжнародних організацій у Білорусі, які мають імунітети відповідно до міжнародного права.
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Джерело: Офіційний журнал ЄС

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Фото: Depositphotos

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