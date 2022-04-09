Через збої, викликані війною в Україні, світові ціни на продовольство різко зросли минулого місяця до найвищого рівня за всю історію.

Росія і Україна є ключовими постачальниками пшениці та інших зернових культур у світі.

Про це повідомляє Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

В організації повідомили, що у березні 2022 року зафіксували найвищий рівень цін продовольчих товарів за усю історію існування Організації.

– Індекс відстежує щомісячні зміни міжнародних цін на кошик продовольчих товарів, що використовуються для загальної торгівлі. Останній рівень індексу був на 33,6% вище, ніж у березні 2021 року, – повідомляє ООН.

Індекс цін на зернові культури у березні був на 17,1% вищим, ніж у лютому, через значне зростання цін на пшеницю та все грубе зерно.

За останні три роки на Російську Федерацію та Україну разом припадало близько 30% та 20% світового експорту пшениці та кукурудзи відповідно.

Протягом останнього місяця світові ціни на пшеницю зросли на 19,7%, що посилює занепокоєння щодо умов посіву в Сполучених Штатах Америки.

Тим часом ціни на кукурудзу зросли на 19,1% в порівнянні з попереднім місяцем, досягнувши рекордного рівня разом з цінами на ячмінь і сорго.

Контрастні тенденції різного походження та якості призвели до того, що березневе значення індексу цін на рис мало змінилося з лютого, але все ще на 10% нижче ніж в минулому році.

Індекс цін на рослинну олію зріс на 23,2% через підвищення котирувань на соняшникову олію, провідним експортером якої є Україна.

Ціни на пальмову, соєву та рапсову олію також помітно зросли в результаті підвищення цін на олію з насіння соняшнику та зростання цін на сиру олію, а ціни на соєву олію також підкріплюються побоюваннями щодо скорочення експорту з Південної Америки.

Індекс цін на цукор виріс на 6,7% з лютого. Вищі ціни на нафту були рушійним фактором, поряд із підвищенням курсу бразильського реала, водночас сприятливі перспективи виробництва в Індії запобігло більшому щомісячному підвищенню цін.

Індекс цін на м’ясо у березні зріс на 4,8%, досягнувши історичного максимуму, внаслідок зростання цін на м’ясо свиней, пов’язаного з нестачею забійних тварин у Західній Європі.

Міжнародні ціни на м’ясо птиці також зросли у зв’язку зі скороченням поставок з провідних країн-експортерів після спалахів пташиного грипу.

Індекс цін на молочну продукцію виріс на 2,6% і був на 23,6% вище, ніж у березні 2021 року, оскільки котирування на масло та сухе молоко різко зросли на тлі зростання попиту на імпорт на найближчі та довгострокові поставки, особливо з азіатських ринків.