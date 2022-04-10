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Берлусконі засудив дії Путіна та назвав жахіття в Бучі воєнними злочинами

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Сільвіо Берлусконі

Колишній прем’єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі заявив, що дуже розчарований поведінкою президента Росії Володимира Путіна.

Про це повідомляє Медуза.

Берлусконі заявив, що Росія не може зняти з себе відповідальність за справжні воєнні злочини, вчинені в Бучі, і заради власних інтересів повинна встановити і віддати під суд винуватих.

– Не можу і не хочу приховувати, що дуже розчарований і засмучений поведінкою Володимира Путіна, який взяв на себе важку відповідальність перед світом. Я познайомився з ним двадцять років тому. Він завжди здавався мені людиною здорового глузду, людиною демократії, людиною світу, – сказав Берлусконі.

Берлусконі, якому вже 85 років, повідомив про це під час свого виступу на заході партії Вперед, Італія!, головою якої він є.

Нагадуємо, що Сільвіо Берлусконі і Володимир Путін вважаються друзями. Вони неодноразово зустрічалися, навіть після того, як Берлусконі припинив займати державні посади в Італії.

До речі, Берлусконі називав законним приєднання Криму до Росії і відвідував його разом з Путіним.

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Фото: Depositphotos

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