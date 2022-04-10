Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 45 день війни
Вбили Вбили
176 дітей
Поранили Поранили
>324 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 480 дорослих
Факти / Світ / Світові новини

Фінансова підтримка та допомога: Канада спростила в’їзд для українських громадян

Юля Захарченко редакторка стрічки
Канада

Канада спростила в’їзд для громадян України, які шукають прихисток у Канаді. Уряд дозволив біженцям не надавати біометричні дані (відбитки пальців та фотографію).

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив, що уряд надасть чартерні рейси для українських біженців. Канада розміщуватиме українців у готелях на два тижні після їхнього прибуття та надаватиме короткострокову підтримку доходів.

– Коли насильство змушує людей швидко залишати свою країну, важливо переконатися, що вони мають те, що їм потрібно, – наголосив прем’єр-міністр Канади.

Джастін Трюдо оголосив про зусилля на глобальному зборі коштів у Варшаві, до якого він приєднався за допомогою відеозв’язку. За його словами, Канада є домом для другої за чисельністю української громади у світі.

Минулого місяця Канада надала українцям можливість для тимчасового проживання за скороченою процедурою, спрощуючи візові вимоги для в’їзду до країни.

Згідно з заявою офісу прем’єр-міністра, країна схвалила понад 30 тис. заявок від українців за новою процедурою. Федеральний міністр імміграції Шон Фрейзер заявив, що загалом Канада отримала понад 112 тис. заяв.

Читайте
Біженці з України в Угорщині – що потрібно знати

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Джерело: The Washington Post

Фото: Pixabay

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка