Фінансова підтримка та допомога: Канада спростила в’їзд для українських громадян

Канада спростила в’їзд для громадян України, які шукають прихисток у Канаді. Уряд дозволив біженцям не надавати біометричні дані (відбитки пальців та фотографію).

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив, що уряд надасть чартерні рейси для українських біженців. Канада розміщуватиме українців у готелях на два тижні після їхнього прибуття та надаватиме короткострокову підтримку доходів.

– Коли насильство змушує людей швидко залишати свою країну, важливо переконатися, що вони мають те, що їм потрібно, – наголосив прем’єр-міністр Канади.

Джастін Трюдо оголосив про зусилля на глобальному зборі коштів у Варшаві, до якого він приєднався за допомогою відеозв’язку. За його словами, Канада є домом для другої за чисельністю української громади у світі.

Минулого місяця Канада надала українцям можливість для тимчасового проживання за скороченою процедурою, спрощуючи візові вимоги для в’їзду до країни.

Згідно з заявою офісу прем’єр-міністра, країна схвалила понад 30 тис. заявок від українців за новою процедурою. Федеральний міністр імміграції Шон Фрейзер заявив, що загалом Канада отримала понад 112 тис. заяв.