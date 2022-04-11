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Факти / Світ / Світові новини

Ми вивчаємо це питання: Салліван про дату повернення посольства США в Київ

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
посольство сша у києві

Вашингтон опрацьовує питання про те, коли стане можливим повернення посольства США в Україні до Києва.

Про це 10 квітня в одному із інтерв’ю заявив радник з національної безпеки США Джейк Салліван.

Так він відповів на запитання журналістки CBS News, яка навела приклад недавніх візитів до Києва президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляйен,  прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона та інших відомих політиків.

– Ми працюємо над тим, коли ми зможемо відновити нашу дипломатичну присутність в Києві. Це судження, яке опрацьовується нашими фахівцями з безпеки. Вони активно цим займаються. Тим часом США нарощують ресурси, зброю, військову техніку, а також дипломатичні ресурси, щоб підтримати українців, – запевнив Джейк Салліван.

Нагадаємо, станом на 10 квітня роботу посольств у Києві вже відновили такі країни, як Туреччина, представництво ЄС, Латвія, Литва, Естонія.

Після великодніх свят, як заявили напередодні представники МЗС, у Києві запрацює посольство Італії.

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