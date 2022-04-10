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Папа Римський закликав до великоднього перемир’я в Україні

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Папа Римський Франциск

Папа Римський Франциск закликав Москву та Київ укласти пасхальне перемир’я в Україні, що призведе до переговорів задля “міцного миру”.

Він наголосив, що тиша не має використовуватись для перегрупування військ.

— Відкладіть зброю! Нехай розпочнеться великоднє перемир’я; але не для того, щоби перезарядити зброю та знову воювати, ні!

Перемир’я для того, аби дійти до миру через справжні переговори, готові навіть дечим поступитися задля добра людей, – сказав він наприкінці богослужіння у Вербну неділю для десятків тисяч людей на площі Святого Петра у Ватикані.

Сьогодні християни західного обряду святкую Вербну неділю. Понтифік зазначив, що світ готується святкувати перемогу Господа Ісуса Христа над гріхом та смертю, але сьогодні триває війна: Христос ніс хрест, щоби звільнити нас від панування зла. Він помер, щоби царювали життя, любов, мир.

На початку березня Папа Франциск відправив в Україну двох кардиналів Конрада Краєвські та кардинала Міхаела Черні, який очолює папську канцелярію, що займається питаннями міграції, милосердя, справедливості та миру.

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Джерело: Vatican News

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Фото: Depositphotos

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