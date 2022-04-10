Stand Up for Ukraine зібрала $4,6 млрд грантів і $5,5 млрд кредитів на допомогу українським біженцям і ВПО.

Гранти на $4,6 млрд США і кредити на $5,5 млрд за підсумками акції зі збору коштів Stand Up for Ukraine будуть спрямовані на підтримку 4,4 млн українських біженців, які зараз перебувають в європейських країнах, і 6,5 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні.

З цієї суми близько €4,1 млрд — це пожертви урядів, компаній та окремих осіб, а близько €5 млрд — у формі позик і грантів від європейських державних фінансових установ.

Президентка Комісії Урсула фон дер Ляєн, яка скликала захід разом із прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, пообіцяла виділити майже €1 млрд на допомогу українцям, які змушені тікати від війни.

З цієї суми близько €600 млн підуть українській владі та ООН на допомогу людям в Україні. €400 млн підуть до європейських країн, які прийняли українських біженців.

– Українці відстоюють нашу свободу, тому ми відстоюємо Україну, — сказала фон дер Ляєн.

Трюдо оголосив про додаткові $80 млн гуманітарної допомоги для України та сусідніх країн. Він сказав, що Канада також надасть понад 345 тис. необхідних предметів допомоги.

– Оскільки гуманітарна криза поглиблюється, а потреби продовжують зростати, наша гуманітарна відповідь має йти в ногу, – сказав Трюдо.

Крім того Банк розвитку Ради Європи зробив заяву про кредити на суму $1,1 млрд, а Європейський інвестиційний банк – на суму $4,4 млрд.

Також Європейський банк реконструкції та розвитку підтвердив, що він виділить $1,1 млрд.

Єврокомісії також уточнила, що з €9,1 млрд – €1, 8 млрд призначені для внутрішньо переміщених осіб в Україні, а €7, 3 млрд – для розміщення біженців в державах-членах ЄС і сусідніх країнах.

Також стало відомо, що корпоративні зобов’язання взяли на себе такі компанії: Blue Bottle Coffee, Bridgewater Associates, Cisco, Coca-Cola Company, Continental Development Corporation, Crush Music, CSL Behring, DocuSign, Farmamundi Foundation, Google, Nestlé, Nespresso, Twitter, Verizon та інші.

Крім того Захід підтримали більше сотні артистів, спортсменів, адвокатів і громадян з усього світу. Серед яких Біллі Айліш, Мадонна, Бон Джові та Брюс Спрінгстін та інші.