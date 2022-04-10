Велика Британія надасть Україні нову військову та економічну підтримку – Трасс

Велика Британія надасть Україну нову економічну та військову підтримку.

Про це повідомила міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс.

Під час свого візиту у Києві прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон запропонував нову військову допомогу – 120 одиниць бронетехніки та нові протикорабельні ракетні комплекси.

Це на додаток до вже оголошеної високоякісної військової техніки вартістю 100 млн фунтів стерлінгів, включаючи більше зенітних ракет Starstreak та ще 800 протитанкових ракет і високотехнологічні боєприпаси для точних ударів.

Прем’єр-міністр також підтвердив подальшу економічну підтримку, гарантувавши додаткові $500 млн (385 млн фунтів стерлінгів) у кредиті Світового банку Україні.

Таким чином загальна сума допомоги складе $1 млрд.

Також Трасс повідомила про запровадження безмитного імпорт до Великої Британії всіх товарів з України та про прискорену підтримку UKEF в розмірі $3,5 млрд і гранти в розмірі $400 млн.