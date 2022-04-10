У Франції сьогодні, 10 квітня, перший тур виборів президента. За даними МВС Франції, явка виборців опівдні становила 25,48%, що на три пункти менше, ніж відповідні показники першого туру 2017 року.

Одинадцять кандидатів прагнуть змістити чинного президента країни Еммануеля Макрона, який зі свого боку, прагне стати першим президентом Франції після Жака Ширака у 2002 році, який зміг переобратися.

Два кандидати, які наберуть найбільшу кількість голосів, вийдуть до другого туру, що запланований на 24 квітня.

Перші екзитполи очікуються о 20:00 за паризьким часом (21.00 за Києвом), відразу після закриття виборчих дільниць у Парижі та інших великих французьких містах. До цього часу французьким ЗМІ заборонено цитувати кандидатів або публікувати опитування громадської думки, щоб переконатися, що вони не впливають на виборців.

12 кандидатів у крісло президента Франції

Серед кандидатів на пост президента Франції – чотири жінки. Наймолодшому – 44 роки (Макрон), найстаршому учаснику президентських перегонів – 70 років (Меланшон).

Отож, на пост президента Франції претендують:

Наталі Арто – кандидатка від партії Робоча боротьба,

Ніколя Дюпон-Еньян – лідер правої партії Вставай, Франція,

Анн Ідальго – мер Парижа та кандидатка від соціалістів,

Яннік Жадо – кандидат французьких зелених,

Жан Лассаль – депутат від партії Опір,

Марін Ле Пен – лідерка ультраправої партії Національне об’єднання,

Еммануель Макрон – чинний президент Франції, який представляє партію Вперед, Республіка!,

Жан-Люк Меланшон – лідер вкрай лівої партії Нескорена Франція,

Валері Пекресс – кандидатка правоцентристських Республіканців,

Філіп Путу – кандидат від антикапіталістичної партії Франції,

Фаб’єн Руссель – комуніст,

Ерік Земмур – кандидат крайніх правих.

Цьогоріч боротьбу ведуть як цілковиті новачки президентських перегонів, як Земмур та Ідальго, так і досвідчені бійці – Ле Пен та Меланшон, для яких це вже треті вибори.

Хто може вийти у другий тур?

Передвиборчі соціологічні опитування стверджували, що за підсумками першого туру найбільшу кількість голосів наберуть Макрон і Ле Пен, що дозволить їм вийти в другий тур. Одне з недавніх опитувань Opinion Way показало, що чинний президент отримає 26% голосів, Ле Пен — 22%, третє місце прогнозується Меланшону (16%).

Всі опитування показували, що жоден з кандидатів не отримає абсолютної більшості, тому вибори, швидше за все, пройдуть у два тури.

Еммануель Макрон

44-річний Макрон офіційно оголосив про висування своєї кандидатури на другий термін лише 3 березня, менш ніж за 40 днів до першого туру виборів.

У програмі Макрона: зниження податків та скорочення видатків бюджету (по €15 млрд); пенсійна реформа із підвищенням віку виходу на заслужений відпочинок із 62 до 64 років; продовження реформ у сфері зайнятості та допомоги з безробіття; реформа системи виплати соціальної допомоги; поновлення будівництва АЕС; збільшення військового бюджету із €40 до €50 млрд тощо.

Марін Ле Пен

53-річна Ле Пен раніше пишалася своїми зв’язками з Путіним, гостро критикувала ЄС і НАТО, але у цій виборчій кампанії вона доклала зусиль, щоб дистанціюватися від Москви і зокрема одразу засудила російську війну в Україні.

У програмі Ле Пен: значне посилення імміграційної політики; збільшення фінансування МВС та системи правосуддя, збільшення кількості місць у в’язницях; посилення заходів боротьби з ісламізмом; план інвестицій у охорону здоров’я у розмірі €20 млрд; зниження цін на енергоносії для населення; націоналізація швидкісних платних автошляхів; приватизація громадських телеканалів та радіостанцій.

У 2017-му обидва політики вийшли до другого туру виборів, за підсумками якого Ле Пен майже вдвічі поступилася Макрону (33,9% і 66,1% голосів відповідно).

Президента Франції обирають загальним прямим голосуванням на п’ять років. Якщо жоден із кандидатів не набирає у першому турі абсолютної більшості, то між двома кандидатами, які отримали найбільшу кількість голосів, проводиться другий тур. Посаду глави держави не можна займати більше двох термінів поспіль.