Фінляндія та Швеція мають намір приєднатися до НАТО влітку – The Times

Улітку Фінляндія, а слідом за нею і Швеція мають намір подати заявку на членство до НАТО.

Про це повідомляє видання The Times із посиланням на коментарі американських високопосадовців.

За їхніми словами, у Вашингтоні розраховують на розширення альянсу з 30 до 32 членів та вважають такий крок прямим наслідком вторгнення Росії до України.

Офіційні особи в США відзначили, що членство в Північноатлантичному альянсі обох територіально наближених до Російської Федерації скандинавських країн було “темою розмов і кількох сесій” під час переговорів між міністрами закордонних справ НАТО минулого тижня.

– Невже це може бути чимось іншим, ніж глобальною стратегічною помилкою Путіна? – повідомив один із чиновників у США.

Нагадаємо, що в червні на саміті НАТО в Мадриді мають ухвалити рішення про перезавантаження Північноатлантичного альянсу.

До фундаментальної трансформації НАТО підштовхнула розпочата президентом РФ Володимиром Путіним повномасштабна війна в Україні.

Відомо, що НАТО планує розгорнути постійні війська на своєму кордоні.

Тим часом очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор Кирило Буданов переконаний, що спроби НАТО уникнути конфронтації з Росією мають більші ризики, ніж можлива ескалація між Альянсом та РФ.

На його переконання, “якщо світ проковтне агресію Путіна і не запропонує радикального рішення, вона повторюватиметься знову і знову”.

За ситуацією на фронті можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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