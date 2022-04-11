Канада узгодила нові санкції проти Російської Федерації через війну в Україні. Вони поширюватимуться на оборонний сектор Росії.

Про це йдеться у новій заяві на сайті уряду. Санкцій запровадили проти 33 російських оборонних підприємств, які причетні до підтримки окупаційних сил у війні в Україні.

– Оскільки світ реагує на жахливі події в Бучі та у всій Україні, ці заходи слугують нагадуванням про те, що Канада буде лідером у притягненні до відповідальності Володимира Путіна та його помічників за їхні кричущі, незаконні та невиправдані дії, – йдеться у повідомленні.

Також у заяві додали, що Канада використовуватиме всі наявні в її розпорядженні інструменти, щоб забезпечити повне розслідування порушень міжнародного права в Україні.

Канада продовжує стежити за ситуацією, координувати дії зі своїми міжнародними партнерами та вивчати варіанти нових заходів у відповідь на дії російського режиму.

Уряд Канади нагадав, що з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого Канада ввела санкції щодо понад 700 фізичних і юридичних осіб з Росії, України та Білорусі.

Канада також повідомила про ситуацію в Україні до Міжнародного кримінального суду (МКС) спільно з іншими державами-членами МКС в результаті численних тверджень про вчинення російськими військами серйозних міжнародних злочинів в Україні, включаючи військові злочини й злочини проти людяності.

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Джерело: уряд Канади